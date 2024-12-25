С Рождеством: хорошие поздравления для родителей, друзей и коллег
Сегодня Украина отмечает Рождество по новому календарю. Этот христианский праздник установлен, чтобы отмечать рождение Иисуса Христа.
В этот день принято собираться с семьей за праздничным столом, на котором присутствует 12 блюд. Также принято поздравлять всех родных, близких и друзей, которых вы не можете поздравить лично. OBOZ.UA предлагает подборку поздравлений, которые вы можете отправить тем, кого цените и любите.
Поздравления с Рождеством для родителей
Дорогие мама и папа! С Рождеством! Пусть в вашем доме всегда властвует тепло, любовь и уют, а новый год принесет только радостные моменты.
Дорогие родители! Поздравляю вас с этим светлым праздником! Пусть ангелы оберегают нашу семью, а в сердцах всегда будет мир, покой и счастье.
Мама и папа! С Рождеством! Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и исполнения самых заветных мечтаний.
Самые родные! Поздравляю с Рождеством! Пусть этот день принесет в ваши сердца гармонию, а дом — праздничную атмосферу, достаток и радость.
Дорогие родители! Пусть Рождество подарит вам свет, веру и надежду. Спасибо за вашу любовь и поддержку, которая всегда согревает меня.
Мама и папа! Желаю, чтобы в этот день ваш дом наполнился смехом, а стол – вкусными блюдами. Пусть наши сердца всегда остаются вместе даже если мы далеко.
Родные! Поздравляю с Рождеством! Пусть звезда на небе сияет для вас ярко, а ангелы поют песни о счастье, мире и Божьей благодати.
Поздравления с Рождеством для друзей
Друг, с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник подарит тебе радость, тепло и веру в чудеса. Пусть рядом всегда будут дарящие любовь и поддержку.
С Рождеством, моя дорогая подруга! Желаю тебе веселых праздников, искренних улыбок и уюта в сердце. Пусть каждый день нового года будет полон счастья и приятных моментов.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с Рождеством! Пусть этот праздник станет началом новых возможностей, а ваши мечты превратятся в реальность.
Дорогой дружок! С Рождеством! Пусть в твоей жизни всегда будет место для праздничного настроения, настоящей дружбы и больших побед.
Подружка, с праздником Рождества! Желаю мира в сердце, тепла дома и радости в каждом дне. Пусть чудеса случаются чаще, чем ты ждешь!
С Рождеством, друзья! Пусть ваши сердца будут согреты любовью, а все жизненные пути ведут к счастью. Радости, добра и исполнения мечтаний вам в это праздничное чудо!
Мой друг, с Рождеством! Пусть этот праздник принесет тебе много приятных сюрпризов и подарков. Пусть в твоей жизни всегда будет место для веры, надежды и любви!
Поздравления с Рождеством для коллег
Уважаемые коллеги, с Рождеством! Желаю вам тепла в сердце, вдохновения в работе и гармонии личной жизни. Пусть этот праздник принесет мир и благополучие в ваши дома.
Дорогие коллеги, с Рождеством! Желаю вам праздничного настроения, творческих достижений и безграничной удачи во всех начинаниях. Пусть этот год будет для вас счастливым и продуктивным!
С Рождеством, коллеги! Пусть этот светлый праздник дарит вам тепло и радость, а также вдохновение на новые профессиональные достижения. Совместно преодолевать любые трудности легко, когда есть поддержка друг друга.
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Рождеством! Желаю мира в душе, уюта в доме и благополучия во всех областях жизни. Пусть новый год принесет множество ярких возможностей вам!
Дорогие коллеги, с Рождеством! Желаю, чтобы этот праздник принес вам много радостных мгновений, а также новые свершения на профессиональном пути. Здоровья, удачи и гармонии в жизни!
С Рождеством Христовым, коллеги! Пусть в это праздничное время каждый из вас почувствует покой и радость, а ваш труд доставляет удовольствие и новые достижения. Пусть удача будет с вами всегда!
Уважаемые коллеги! С Рождеством! Желаю вам тепла в семье, исполнения желаний и поддержки на пути к новым победам. Пусть этот год принесет только лучшее в вашу профессиональную деятельность!
Смс поздравления с Рождеством родным, друзьям и коллегам
- Дорогие мои, поздравляю с Рождеством! Желаю вам крепкого здоровья, неистощимой энергии и безграничного счастья. Люблю вас!
- Спасибо за все, что вы сделали для меня. Желаю вам мирного неба, семейного уюта и благословения Божия. С Рождеством!
- С Рождеством! Пусть этот праздник принесет в ваш дом тепло, радость и покой.
- Пусть под елкой тебя ждет не только подарок, но и куча положительных эмоций! С Рождеством!
- Желаю тебе, чтобы этот год был еще лучше предыдущего. С Рождеством, друг!
- Поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник будет ярким и незабываемым!
- Коллеги, поздравляю с Рождеством! Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья и хорошего настроения.
- Пусть мир и согласие властвуют в ваших домах. С Рождеством!
- Счастливого Рождества! Желаю вам удачи в новом году. Пусть Рождественская звезда осветит ваш путь и принесет в жизнь много светлых моментов.
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