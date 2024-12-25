С Рождеством: хорошие поздравления для родителей, друзей и коллег

Сегодня Украина отмечает Рождество по новому календарю. Этот христианский праздник установлен, чтобы отмечать рождение Иисуса Христа.

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В этот день принято собираться с семьей за праздничным столом, на котором присутствует 12 блюд. Также принято поздравлять всех родных, близких и друзей, которых вы не можете поздравить лично. OBOZ.UA предлагает подборку поздравлений, которые вы можете отправить тем, кого цените и любите.

Поздравления с Рождеством для родителей

Дорогие мама и папа! С Рождеством! Пусть в вашем доме всегда властвует тепло, любовь и уют, а новый год принесет только радостные моменты.

Дорогие родители! Поздравляю вас с этим светлым праздником! Пусть ангелы оберегают нашу семью, а в сердцах всегда будет мир, покой и счастье.

Мама и папа! С Рождеством! Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и исполнения самых заветных мечтаний.

Самые родные! Поздравляю с Рождеством! Пусть этот день принесет в ваши сердца гармонию, а дом — праздничную атмосферу, достаток и радость.

Дорогие родители! Пусть Рождество подарит вам свет, веру и надежду. Спасибо за вашу любовь и поддержку, которая всегда согревает меня.

Мама и папа! Желаю, чтобы в этот день ваш дом наполнился смехом, а стол – вкусными блюдами. Пусть наши сердца всегда остаются вместе даже если мы далеко.

Родные! Поздравляю с Рождеством! Пусть звезда на небе сияет для вас ярко, а ангелы поют песни о счастье, мире и Божьей благодати.

Поздравления с Рождеством для друзей

Друг, с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник подарит тебе радость, тепло и веру в чудеса. Пусть рядом всегда будут дарящие любовь и поддержку.

С Рождеством, моя дорогая подруга! Желаю тебе веселых праздников, искренних улыбок и уюта в сердце. Пусть каждый день нового года будет полон счастья и приятных моментов.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Рождеством! Пусть этот праздник станет началом новых возможностей, а ваши мечты превратятся в реальность.

Дорогой дружок! С Рождеством! Пусть в твоей жизни всегда будет место для праздничного настроения, настоящей дружбы и больших побед.

Подружка, с праздником Рождества! Желаю мира в сердце, тепла дома и радости в каждом дне. Пусть чудеса случаются чаще, чем ты ждешь!

С Рождеством, друзья! Пусть ваши сердца будут согреты любовью, а все жизненные пути ведут к счастью. Радости, добра и исполнения мечтаний вам в это праздничное чудо!

Мой друг, с Рождеством! Пусть этот праздник принесет тебе много приятных сюрпризов и подарков. Пусть в твоей жизни всегда будет место для веры, надежды и любви!

Поздравления с Рождеством для коллег

Уважаемые коллеги, с Рождеством! Желаю вам тепла в сердце, вдохновения в работе и гармонии личной жизни. Пусть этот праздник принесет мир и благополучие в ваши дома.

Дорогие коллеги, с Рождеством! Желаю вам праздничного настроения, творческих достижений и безграничной удачи во всех начинаниях. Пусть этот год будет для вас счастливым и продуктивным!

С Рождеством, коллеги! Пусть этот светлый праздник дарит вам тепло и радость, а также вдохновение на новые профессиональные достижения. Совместно преодолевать любые трудности легко, когда есть поддержка друг друга.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Рождеством! Желаю мира в душе, уюта в доме и благополучия во всех областях жизни. Пусть новый год принесет множество ярких возможностей вам!

Дорогие коллеги, с Рождеством! Желаю, чтобы этот праздник принес вам много радостных мгновений, а также новые свершения на профессиональном пути. Здоровья, удачи и гармонии в жизни!

С Рождеством Христовым, коллеги! Пусть в это праздничное время каждый из вас почувствует покой и радость, а ваш труд доставляет удовольствие и новые достижения. Пусть удача будет с вами всегда!

Уважаемые коллеги! С Рождеством! Желаю вам тепла в семье, исполнения желаний и поддержки на пути к новым победам. Пусть этот год принесет только лучшее в вашу профессиональную деятельность!

Смс поздравления с Рождеством родным, друзьям и коллегам

Дорогие мои, поздравляю с Рождеством! Желаю вам крепкого здоровья, неистощимой энергии и безграничного счастья. Люблю вас!

Спасибо за все, что вы сделали для меня. Желаю вам мирного неба, семейного уюта и благословения Божия. С Рождеством!

С Рождеством! Пусть этот праздник принесет в ваш дом тепло, радость и покой.

Пусть под елкой тебя ждет не только подарок, но и куча положительных эмоций! С Рождеством!

Желаю тебе, чтобы этот год был еще лучше предыдущего. С Рождеством, друг!

Поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник будет ярким и незабываемым!

Коллеги, поздравляю с Рождеством! Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья и хорошего настроения.

Пусть мир и согласие властвуют в ваших домах. С Рождеством!

Счастливого Рождества! Желаю вам удачи в новом году. Пусть Рождественская звезда осветит ваш путь и принесет в жизнь много светлых моментов.

Красивые открытки с Рождеством

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