'С любовью от ВСУ': сеть взорвалась шутками и мемами из-за уничтожения БДК 'Цезарь Куников' в День Валентина

В День всех влюбленных, 14 февраля, ВСУ уничтожили еще одну гордость Черноморского флота России – большой десантный корабль "Цезарь Куников". По случаю теперь уже двойного праздника для украинцев сеть разразилась шутками и мемами о военном судне, которое пошло ко дну.

Пользователи сети оценили чувство юмора тех, кто запланировал ликвидацию БДК "Цезарь Куников" именно на День влюбленных. Следовательно, утром украинцы были приятно удивлены не только подарками любимых, но и известием о ликвидации вражеского корабля.

В соцсети Х, ранее называвшейся Twitter, пользователи отметили, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, также скончался в тот же день. Так, Цезарь Львович Куников, который был командиром десантного отряда, умер 14 февраля 1943 года.

В сети также отметили, насколько удачным и взрывным является сочетание вражеского корабля с ударными морскими дронами Magura V5. В результате получилась самая лучшая "валентинка", которую только могли подарить ВСУ в этот день всем украинцам.

Поскольку поисково-спасательная операция оккупантов была неудачной, экипаж вражеского корабля, скорее всего, пошел ко дну вместе с судном. Поэтому многие шутили, что теперь созвучный с названием военного корабля популярный салат "Цезарь" стал "Крабовым".

Ранее сообщалось, что в ГУР и ВСУ подтвердили поражение в Черном море российского БДК "Цезарь Куников". По данным источников OBOZ.UA, результативную атаку на вражеский корабль в Черном море у южного побережья Крыма провело Главное управление разведки. Атаковали российский БДК "Цезарь Куников" с помощью дронов.