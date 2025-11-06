С 2024 года считали пропавшим без вести: на войне погиб Герой с Харьковщины. Фото

Жизнь за Украину отдал военнослужащий родом из Купянска Харьковской области, который из-за войны переехал с семьей в Коломыю на Ивано-Франковщине. Анатолий Вечерин погиб во время выполнения задания в мае 2024 года.

Его смерть подтвердилась только сейчас. 6 ноября 2025-го трагическую новость сообщил в Facebook городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

Мэр рассказал, что Вечерин пережил российскую оккупацию в своем родном городе. В 2022 году, когда Силы обороны освободили Купянск, он перевез семью в Ивано-Франковскую область. После этого мужчина присоединился к украинскому войску.

Анатолий Вечерин был главным сержантом стрелкового взвода 113-й отдельной бригады территориальной обороны Сил ТрО ВСУ.

