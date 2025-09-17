Рожденные в эти месяцы находятся под защитой ангелов: проверьте свою дату

Принято верить, что у всех нас есть команда невидимых защитников в духовном мире, которые наблюдают за нами и ведут нас. Если мы призываем их и даем разрешение на их вмешательство, они могут нам помочь.

Видео дня

Однако эксперты утверждают, что люди, рожденные в эти три месяца, особенно духовно настроены и более восприимчивы к божественному руководству ангелов. Эти духи-хранители часто ощущаются во время самых сложных жизненных испытаний, вмешиваясь в моменты, когда кажется, что все потеряно, пишет OBOZ.UA.

Январь

Люди, рожденные в январе, независимо от того, это приземленные Козероги или инновационные Водолеи, часто глубоко настроены на кармические циклы, целостность и зрелую мудрость. Они понимают, что каждое действие или бездействие имеет последствия, как неоднократно демонстрируют природные законы Вселенной. Те, кто родился в этом месяце, осознают эту фундаментальную истину и включают ее в свои ежедневные жизненные решения. Их ангелы, защитники и охранники постоянно рядом, когда они стремятся к своим долгосрочным мечтам, а не отвлекаются на временные отвлечения. Рожденные в январе часто обречены нарушать генерационные модели и общественные ожидания на протяжении всей их жизни.

Февраль

Люди, рожденные в феврале, глубоко связаны с высшим сознанием и духовными энергиями, особенно когда они развивают свою интуицию и внутреннюю мудрость. Как новаторские Водолеи, так и Рыбы с воображением, те, кто родился в этом месяце, особенно склонны сохранять веру и доверие в процессе божественной капитуляции в сложные времена. Их открытая и динамичная личность поощряет их склоняться к доверию к себе и внутреннему познанию, делая их восприимчивыми к мудрости их духовных проводников и ангелов. Имея защиту на каждом шагу, они направляются к резонансу души, оставаясь верными своим ценностям, морали и личным потребностям.

Июль

Июльские существительные – это интуитивные Раки и инстинктивные Львы, которые известны тем, что идут по зову сердца. С ними легко находить общий язык, они очаровательны и часто развлекают, привлекая поклонников, друзей и внимание, куда бы они ни пошли, даже если порой могут быть застенчивыми или замкнутыми. В этом месяце рождения они руководствуются интуицией, поскольку больше всего доверяют своим инстинктам, преодолевая жизненные трудности. Их способность быть восприимчивыми к телесным сигналам позволяет их духовным наставникам и ангелам поддерживать их на каждом шагу, даже когда они не осознают божественных усилий.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.