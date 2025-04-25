В Киеве по время российского обстрела в ночь на 24 апреля погибли 12 человек – все жители одного из домов в Святошинском районе. Среди них брат и сестра, Никита и София Козловы – дети врачей. А также 17-летний Даниил Худя и его родители – Олег и Виктория.

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Погибли дети врачей

В ночь на 24 апреля россияне вновь нанесли масштабный удар по Украине. Несколько баллистических ракет, десятки дронов, а затем крылатые ракеты атаковали украинскую столицу. Две баллистические ракеты ударили прямо в двухэтажный дом в Святошинском районе.

Они почти полностью разрушили дом, а под его завалами погибли 12 жильцов.

Среди них – брат и сестра, 21-летний Никита и 19-летняя София Козловы. В эту ночь в квартире не было родителей и младшей сестры, они поехали в свой дом в Мотыжине под Киевом. Поэтому остались живы.

На видео во время разбора завалов можно было увидеть женщину. Несколько раз камера выхватывала ее: она растерянно ходила среди груды камней, потом несла какие-то сапоги, которые отдали ей спасатели. А позже камера зафиксировала, как она горько плакала возле черного пластикового пакета, в котором находилось тело погибшего.

Это Татьяна Вырожемская, семейный врач из Мотыжина Киевской области, мама погибших Софии и Никиты. Отец также врач-невролог, работает в Национальном институте рака и Университетской клинике КНУ.

Была старостой группы

19-летняя София Козлова только в конце января окончила профессиональный колледж искусства и дизайна Киевского национального университета искусств и дизайна. Она училась на специальности "художественное фотографирование".

"Это была очень талантливая девочка. Все четыре года учебы она была бессменной старостой. Она умела организовать группу, все задания, которые ей поручали, выполняла, ребята ее любили. Я вот сейчас достала ее фотографии и смотрю на них. У нее очень добрые глаза, такой нежный взгляд. Хотя она была хорошим руководителем, лидером. Очень светлая девочка, умная, воспитанная. У нее был свой взгляд на фотографию", – рассказывает OBOZ.UA член Национального союза фотохудожников Украины, преподаватель колледжа, куратор группы Софии Ирина Литичевская.

Ирина Борисовна вспоминает, что 24 апреля после известия о гибели киевлян от российской ракеты и после тяжелой ночи все были расстроены. Она слышала о том, что погибли брат и сестра, но еще не знала, что речь идет о ее ученице.

А когда вечером сообщили, что это Соня, то она просто была в шоке.

Женщина рассказывает, что Соня выделялась среди студентов, она всегда старалась оригинально одеваться, сама делала украшения. Колледж окончила с отличием.

О старшем брате Никите известно, что он был студентом Национального транспортного университета (НТУ).

Даниил Худя был из многодетной семьи

Многие видели, как возле разрушенного дома, где работали спасатели, сидела группа подростков. Это друзья Даниила Худи, 17-летнего студента Киевского авиационного профессионального колледжа. Он учился на отделении "Авиационная и ракетно-космическая техника".

На сайте колледжа есть фото баскетбольной команды, среди игроков и Даниил. Буквально недавно они участвовали в соревнованиях среди юношеских студенческих команд. Кроме этого, юноша увлекался футболом.

Друзья говорят о нем как об очень веселом парне. "Всегда с юмором, на позитиве, у него не было плохого настроения. Мы несколько лет дружили, он всегда помогал, если что-то нужно было", – рассказывает о нем знакомый.

Семья Даниила жила на первом этаже. В ту ночь дома, кроме него, были родители – мама Виктория и отец Олег, а также младшая 14-летняя сестра. Выжить удалось только сестре, сейчас она находится больнице. Старшие брат и сестра живут отдельно, поэтому они не пострадали.

На страничке в соцсетях у старшей сестры есть видео, как несколько лет назад она танцует вместе с родителями на своем выпускном в школе. Тогда все были счастливыми и обнимались...