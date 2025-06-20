Россияне игнорируют Крым из-за войны и высоких цен на жилье и еду: туристический сезон на полуострове вновь провалился

В конце июня в Крыму все также пустуют пляжи. Россияне предпочитают отдыхать у себя и не рискуют ехать на оккупированный полуостров из-за войны. Их пугают сирены воздушной тревоги, взрывы. А также им не нравятся высокие цены и отсутствие комфорта в Крыму.

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Пустые пляжи и высокие цены

Пляжи известных городов и поселков Крыма все также остаются пустыми. Даже крымские блогеры, которые постоянно уверяют, что на побережье просто толпы туристов, не могут скрыть разочарования.

Несмотря на то, что из-за мазута многие пляжи в российской Анапе остаются закрытыми, россияне не переместились на полуостров.

Отдыхающим не нравится война, они боятся воздушных тревог, взрывов и постоянной угрозы подрыва Крымского моста. Кроме того, на полуострове продолжаются проблемы с отключением света и воды.

Из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС вода на полуостров из Днепра не поступает, а водохранилища все также пересыхают.

На центральных пляжах Ялты или Алушты туристы еще есть. А вот если пройти подальше от центра, то там все уставлено пустыми шезлонгами, которые взять можно за 150-200 руб. в час (75-100 грн), либо за 400-700 руб. в день (200-350 грн).

Нет отдыхающих в Евпатории, пустуют пляжи в Судаке, Новом Свете, Алупке. Совсем никого нет в Мисхоре и Кореизе, хотя эти места считаются самыми крутыми на южном побережье, тут галечные пляжи, глубокое море, много хороших отелей.

Но до сих пор эти места до конца не отреставрировали после шторма 2023 года, а несколько популярных санаториев находятся на реконструкции.

Кроме того, туристы жалуются на высокие цены на жилье.

"Видимо владельцы гостиниц и апартаментов переоценили поток желающих приехать в Крым. Цены тут уже подтягиваются к Сочи, а комфорта нет. Маленькую комнату на 8 квадратных метров с ремонтом и туалетом на этаже на берегу моря сдают за 2500 руб. (1250 грн) в сутки в Новом Свете. В Алупке за отдых втроем с ребенком на 10 дней нужно заплатить почти 100 тыс. рублей (50 тыс. грн). И это без питания. Да в гробу я видел такой отдых. Мы за эти деньги в Турции отдохнем, еще и накормят три раза в день и на самолете привезут и отвезут", – возмущается россиянин из Кирова.

Сервис бронирования Тревил.ру привел такой рейтинг цен на жилье на курортах Крыма. Так, в Керчи средняя стоимость размещения за ночь обойдется в 2482 руб. (1250 грн). На втором месте Саки, на третьем – Николаевка со средними ценами за ночевку в отеле 2543 и 2561 руб. соответственно (1270 и 1280 грн). Далее следуют Курортное, Феодосия и Судак в Крыму – от 3000 до 3300 рублей (1500-1650 грн).

Холодное море

Пляжи южного побережья стоят полупустые. В конце июня в Крыму обычно начинается высокий сезон, но в этом году кроме всех напастей еще и с погодой не повезло: то дожди, то шторм, а теперь вода в море всего 15-17 градусов.

"Море просто ледяное. Мы поехали на несколько дней позагорать и в море искупаться, однако холодная вода сводит ноги. Ни разу не окунулись, и это конец июня", – жалуется москвичка Наталья.

Другие считают, что кроме дорогого жилья в Крыму подняли цены на еду. В конце июня местные помидоры на рынке стоят 200-280 рублей (100-140 грн), огурцы 120 рублей (60 грн).

"Местная черешня продается по 300-600 рублей (150-300 грн). Мы в Саратове по такой цене покупали. А тут Крым, свои фрукты и ягоды, что это такое?" – возмущаются жители Саратова.

Не нравятся россиянам и цены в столовых и ресторанах Крыма. Например, 100 гр свиного шашлыка тут стоит 300 руб. (150 грн). Порция обойдется примерно в 600-900 руб. (300-450 грн).

Салаты 400-550 руб. (200-275 грн), супы – 350-450 руб. (175-225 грн), паста карбонара по 500-600 руб. за порцию (250-300 грн), капучино стоит 150-200 руб. (75-100 грн). Это цены в столовых недалеко от моря. В ресторанах все дороже.

Россияне продолжают жаловаться на крымский менталитет. Они считают, что инфраструктура на полуострове так и осталась совковой, много мусора, плохо ухаживают за пляжами и набережными.

"Ну что тут можно увидеть? Розы, фонтанчики, лавочки, ларьки с шаурмой и кофе. Тут как не было цивилизации, так и нет", – возмущается россиянин из Ростова.

Также отмечают, что часть любителей Анапы в этом году отказались от нее из-за выбросов мазута. Но, как правило, это россияне со средним и более низким достатком, для которых не важно, что море в Анапе уже в июне цветет. Но даже они не променяли свою Россию на Крым. Часть поехала в Египет и Турцию, другие на Азовское море, где подешевле.