Развлечения и психологическая поддержка: итоги летней смены 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

Летняя смена "Блогер Кэмпа" от Фонда Рината Ахметова собрала детей из разных уголков Украины, которые пострадали от войны. Среди них были и те, кого Россия незаконно депортировала, но кто уже вернулся домой. Для всех участников организовали не только развлекательные активности, но и важную психологическую поддержку. Рядом с детьми работали квалифицированные психологи, которые прошли специальное обучение по программе "Травма войны" от Фонда.

Особым моментом стала встреча с певицей, композитором, автором песен, музыкальным продюсером и актрисой Светланой Тарабаровой. Она провела мотивационный мастер-класс, во время которого рассказала о силе мечты, важности веры в себя и способах противостоять хейту.

"Дети – наше будущее. Сейчас им надо помогать и вдохновлять. Работа Фонда сверхважная и сверхнужная. Восстановление, которое дети получают в кемпе, а также обмен положительными эмоциями вдохновляет их двигаться вперед и искать свет сквозь тьму", – отметила Светлана Тарабарова.

Еще одним важным событием летней смены "Блогер Кэмпа" стало награждение победителей Всеукраинского конкурса эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи", организованного Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Школьники и учителя, чьи работы жюри признало лучшими, получили ценные призы и дипломы. Торжественно вручала их звездная гостья – Светлана Тарабарова.

"Когда ребенок излагает свои мысли на бумаге, он освобождается от негатива. Это работает. Мы должны использовать любые инструменты, чтобы поддержать ребенка, помочь ему двигаться вперед, пережить боль и страх, избавиться от негативного опыта", – говорит артистка.

Праздничное настроение дополнил концерт: дети вместе со Светланой пели любимые песни и веселились. В течение смены участники участвовали в спортивных играх, квестах, творческих мастер-классах и арт-терапии. Это помогло им отвлечься от стресса, найти новых друзей и раскрыть свои таланты.

Благодаря инициативе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" более 5 тысяч детей со всей страны смогли отдохнуть, пройти реабилитацию и получить новые впечатления. Всего за 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

"Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра!"