Развенчиваем мифы об усыновлении: практический вебинар от Фонда Рината Ахметова

Усыновление ребенка – это следствие взвешенного решения, но вокруг этой темы бурлит немало неудобных вопросов. Ответы на самые распространенные из них прозвучали на вебинаре "Развенчиваем распространенные мифы об усыновлении", организованном в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству нет!".

Мероприятие проводилось не только для кандидатов в усыновители и другие семейные формы воспитания, но и на специалистов и работников социальной сферы, родителей-воспитателей ДБСТ, усыновителей, опекунов и приемных родителей. Вебинар можно посмотреть по ссылке.

Разговор с Галиной Мазур, экспертом Фонда Рината Ахметова и тренером по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания, шел вокруг шести распространенных предубеждений, в частности о сложностях усыновления и о детях, которые воспитываются в государственных учреждениях.

В частности, одним из распространенных предубеждений является якобы существование гена наркомана у детей (спойлер — нет, его не существует). Или определенные проблемы, которые может унаследовать или наоборот, не унаследовать ребенок от своих биологических родителей. Также говорили о том, как и когда рассказывать ребенку о людях, которые дали ему жизнь, и какой реакции можно ожидать.

На мероприятие пришла одна из мам, для которой мифы и страхи теперь позади. Она рассказала о собственном пути. К примеру, как ее отец, который был категорически против усыновления, теперь не представляет своей жизни без внука…

"Не нужно никогда опускать руки. Не все дается легко и быстро. Но, возможно, это время нужно для того, чтобы вы встретились именно со своим ребенком", — подчеркнула мама-усыновительница.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря проекту "Ринат Ахметов детям. Сиротству — нет" уже более 10 тысяч детей в Украине обрели новые семьи.