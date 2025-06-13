Пятница, 13-е: почему день считают несчастливым и что нельзя делать

Из всех совпадений даты и дня недели, которые могут случиться в календаре, наихудшую славу имеет пятница, на которую приходится 13 число. В народе этот день считают несчастливым и связывают с массой суеверий.

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Но откуда появилась уверенность в том, что такой день не несет с собой ничего хорошего? OBOZ.UA разбирался с истоками этого суеверия. А также рассказываем, что, по распространенному в народе мнению, не стоит делать в этот день.

Почему пятницу, 13 считают несчастливым днем

Это суеверие возникло на пересечении сразу нескольких культур и традиций. Причем возникло не так давно. Именно 13 число, которое выпадает на пятницу стали называть несчастливым днем в начале ХХ века. Первым сделал это американский предприниматель и писатель Томас Лоусон в одноименном романе, который в свое время приобрел большую популярность. По сюжету книги, ее главный герой брокер выбирает пятницу, тринадцатое, как день, когда он начнет события, которые должны поставить Уолл-стрит на колени.

До того дурная слава закрепилась за пятым днем недели самим по себе. Все из-за христианского представления о том, что Иисус Христос был распят именно в пятницу. По этой причине верующие еженедельно в этот день соблюдают пост.

Это представление наложилось на то, что иудейский праздник Песах, накануне которого был казнен Христос, выпадает на 14 число месяца нисана. Что стало очередным камнем в огород числа 13. А еще предателя Иуду Искариота называли тринадцатым гостем Тайной вечери. Все это соединилось с успехом романа Лоусона и так репутация пятницы, 13 была испорчена окончательно.

Кстати, число 13 считалось несчастливым еще в древнем Вавилоне. Его даже не включили в кодекс Хаммурапи – что могло дать старт трискаидекафобии как таковой.

Далее массовая культура с удовольствием подхватила эту пугалку и начала ее тиражировать. Так в 1980 году стартовала франшиза фильмов ужасов "Пятница, 13-е". Люди поверили в то, что такое совпадение является несчастливым так сильно, что стараются быть настолько осторожными, что даже наносят сами себе вред. Так только в США экономические убытки от последствий предрассудка составляют сотни миллионов долларов, ведь люди отменяют поездки, переносят заключение сделок, откладывают покупки и тому подобное.

Какие суеверия связаны с пятницей, 13-м

Итак, в каких действиях люди ограничивают себя в пятницу, 13-го числа, чтобы защитить себя от неудачи? На самом деле, здесь все зависит от фантазии каждого отдельного человека. Например, в этот день принято:

отказываться от крупных покупок – многие опасаются, что они будут неудачными;

– многие опасаются, что они будут неудачными; не подписывать контрактов – сделка якобы может оказаться провальной и принести убытки;

сделка якобы может оказаться провальной и принести убытки; не жениться – чтобы не сглазить свой брак (хотя некоторые, наоборот, считают пятницу, 13 идеальным днем для свадьбы);

– чтобы не сглазить свой брак (хотя некоторые, наоборот, считают пятницу, 13 идеальным днем для свадьбы); не ссориться – ссора может окончательно испортить отношения между людьми;

– ссора может окончательно испортить отношения между людьми; не посещать кладбище – якобы в этот день там может быть особенно много нечисти;

– якобы в этот день там может быть особенно много нечисти; не занимать денег или вещей – они или не вернутся, или станут яблоком раздора;

не выходить на работу – так делают особенно суеверные люди, чтобы избежать производственных аварий, травм, убытков и неудач;

– так делают особенно суеверные люди, чтобы избежать производственных аварий, травм, убытков и неудач; не начинать большие дела – потому что это может принести таким делам провал;

– потому что это может принести таким делам провал; не путешествовать – чтобы путешествие не испортили несчастные случаи.

Верить в эти суеверия или нет, решать только вам. Мы же лишь отметим, что люди склонны придавать слишком большое значение неприятностям, которые произошли в пятницу, 13 из-за эффекта пророчества, которое сбывается само по себе. Мы подсознательно выискиваем закономерности, которые подтверждают наше предубеждение, причем делаем это постфактум. Некоторые психологи советуют избегать такого поведения, чтобы не развить у себя чрезмерную тревожность и не спровоцировать лишний стресс.

Для тех, кто хочет попробовать преодолеть это суеверие, OBOZ.UA публиковал список праздников в Украине и мире, которые приходятся на пятницу, 13 июня.

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