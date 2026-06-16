Пять фактов о вышиванке, о которых вы не знали

Ежегодно украинцы отмечают День вышиванки, ставший символом национального единства и уважения к традициям. В то же время за знакомой каждому рубашке скрывается немало интересных фактов, раскрывающих её особое место в истории и культуре Украины.

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Некоторые из них могут удивить даже тех, кто регулярно носит вышиванку. Еще больше интересных фактов об украинской вышиванке подготовил OBOZ.UA.

Вышиванка существовала еще во времена скифов

Историки считают, что традиция украшать одежду вышивкой на территории современной Украины берет свое начало еще со времен скифов. Об этом свидетельствуют археологические находки, орнаменты на которых имеют сходство с узорами украинских рубашек XVIII-XIX веков.

Изначально вышиванка была мощным оберегом

Для наших предков рубашка имела не только практическое значение. Считалось, что вышитые орнаменты на воротнике, рукавах и подоле защищают человека от злых сил и сглаза. Именно поэтому каждый символ и узор имел особый смысл.

Первую школу вышивки создали еще в XI веке

Одним из первых центров развития вышивального искусства в Киевской Руси стала школа, основанная сестрой Владимира Мономаха Анной. Там обучали техникам вышивания золотыми и серебряными нитками, что свидетельствует о высоком уровне ремесла уже тысячу лет назад.

Иван Франко превратил вышиванку в элемент повседневной моды

Именно Ивана Франко называют первым украинцем, который начал сочетать традиционную вышитую рубашку с классическим пиджаком. Такой образ стал настолько узнаваемым, что писатель в вышиванке изображен на украинской 20-гривневой банкноте.

Украинская вышиванка покорила мировую моду

Сегодня элементы украинской вышивки можно увидеть в коллекциях известных мировых дизайнеров. Украинские орнаменты вдохновляли модный дом Valentino, а авторитетный журнал Vogue называл вышиванку одним из трендов современной моды. Благодаря этому традиционная украинская одежда стала известна далеко за пределами страны.

В разных регионах Украины сформировались собственные стили вышивки, которые отличаются цветами, техниками и орнаментами. Всего исследователи насчитывают около сотни техник вышивания, среди которых гладь, низ, кружево и крестик.

Сегодня вышиванка остается не только элементом гардероба, но и символом украинской идентичности, исторической памяти и связи поколений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская вышиванка — это не только элемент традиционной одежды, но и сложная система символов, в которой заложено представление о мире, защите и жизненных ценностях. Каждый орнамент на рубашке имел свое значение и выполнял роль своеобразного оберега.

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