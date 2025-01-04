Путин не изменил желание уничтожить украинцев, и это главное препятствие к миру, – Княжицкий

Главным препятствием на пути к миру остается агрессивная политика России, направленная на уничтожение украинского народа. Несмотря на попытки отдельных международных лидеров достичь мира, ключевым условием установления справедливого и длительного мира является изменение позиции российской власти.

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Такое мнение высказал народный депутат Николай Княжицкий во время эфира на телеканале "Прямой". Он отметил, что желание бывшего президента США Дональда Трампа добиться мира является положительным сигналом для глобального сообщества.

Однако, по его словам, справедливый мир возможен только при кардинальных изменениях в политике России.

"Желание Трампа достичь мира позитивно. Мы, украинцы, хотим, чтобы мир был справедливым, основанным на принципах миропорядка и верховенства права, с наказанием таких негодяев, как Путин", – подчеркнул депутат.

Депутат выразил сомнение в вероятности завершения войны в 2025 году, поскольку успех мирных усилий зависит не только от дипломатических инициатив других государств, но и от самого российского президента.

"Если американцы помогут нам сделать все, чтобы Путин изменил это желание и вообще исчез с политической арены мира, это будет верный и быстрый путь к миру", – добавил он.

Кроме того, Княжицкий подчеркнул, что поддержка Украины со стороны западных союзников остается критически важной.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что Дональд Трамп может стать решающим в завершении войны в Украине. Он способен помочь Украине остановить Путина, диктатор его боится.

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