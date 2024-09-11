Выли сирены, звучали выстрелы: каким на самом деле был курортный сезон в Крыму, несмотря на ложь оккупантов

Курортный сезон в Крыму заканчивается. Несмотря на громкие заявления оккупационных властей о том, что с января на полуострове отдохнуло более 4,5 миллиона человек, сезон 2024 года оказался коротким и таким же малоприбыльным, как и в прошлом году.

Видео дня

Во многих крымских курортных поселках даже не открывались прибрежные кафе и магазины – не было туристов. Большинство загорающих на центральных пляжах Ялты, Алушты или Евпатории по выходным составляли сами крымчане. А в обычные дни – пенсионеры, военные и их семьи, которые приехали по бесплатным путевкам.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Очередной сезон без туристов

Все летние месяцы над Крымским полуостровом по ночам звучала сирена, раздавались звуки выстрелов, летали вертолеты. Отдых рядом с линией фронта серьезно повлиял на выбор туристов. Россияне предпочли ехать в Турцию, Краснодарский край, лишь бы спать в тишине.

Но оккупационные власти полуострова продолжают утверждать, что за восемь месяцев этого года в Крыму отдохнуло более 4,5 миллиона человек. Понятно, что чиновники надеются получить серьезные деньги из российского бюджета якобы на развитие туризма.

На самом же деле нынешний сезон ничуть не лучше прошлогоднего. Судя по видео крымских блогеров, основную массу отдыхающих составляли жители оккупированных регионов – Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.

Появились те, кто выехал из Курской и Белгородской областей РФ. Также попадались туристы из Ярославля, Челябинска, Вологды и Ростова.

Многие россияне на вопрос: "Не было ли страшно сюда ехать?" растерянно пожимали плечами и признавались, что всякие мысли были. Но все-таки решились поехать.

Бархатный сезон также неудачный

Июнь на полуострове оказался и вовсе провальным. Практически пустые пляжи, закрытые кафе, рестораны и магазины вдоль набережных. Это трудно было скрыть даже бывалым крымским блогерам, которые привыкли за эти годы выдавать желаемое за действительное. Даже они были разочарованы тем, что увидели в Судаке, Евпатории, на западном берегу полуострова, в Феодосии, Ялте.

В июле туристов стало чуть больше, но все, как правило, выбирали для отдыха центральные пляжи Ялты, Алушты, Евпатории. Блогеры старательно искали для массовки выходные дни в этих городах на центральных пляжах и набережных и старались доказать, что на пляжах ну просто яблоку негде упасть. На самом деле это совсем не так. В выходные на отдых к морю приезжают сами крымчане, которые живут далеко от воды – для них в эти дни на пляжах действует 50-процентная скидка. Вот и весь секрет.

Например, стоило отъехать в той же Алуште в Профессорский уголок – картина с количеством отдыхающих оказывалась совсем иной.

Так называемый бархатный сезон в сентябре в Крыму также оказался неудачным. На пляжах можно свободно расположиться в любое время. Пустуют пляжи в том же Партените, Симеизе, Гурзуфе, Судаке и Феодосии. В Коктебеле оккупационные власти так и не смогли отремонтировать набережную, она находится на реконструкции. Пустуют Малореченское и Поповка, практически весь западный Крым без туристов.

Нет воды, света и очереди на мосту

Единственное, что в этом году заставило отчаянных туристов все-таки приехать в Крым, – это относительно низкие цены по сравнению с российскими Сочи, Анапой, Геленджиком. Правда, отличие всего лишь в 20%. Но даже это подтолкнуло часть россиян провести по 3-6 часов в очереди на Крымский мост, переждать там ракетную опасность, а потом проходить длительные проверки пограничников.

"Стоишь на трассе, и даже туалетов нет. Воды негде купить, бензин заканчивается. Я видел, как несколько машин "закипело" на жаре", – возмущается турист из Ростова.

Даже пансионаты и санатории, куда активно закупали путевки для пенсионеров, ветеранов, а также для реабилитации военных – участников так называемой СВО, заполнены чуть более чем наполовину.

В этом сезоне туристы столкнулись с проблемой отключения света. Во время аномальной жары в первой половине июля произошла авария на Ростовской АЭС, поэтому полуостров в буквальном смысле погрузился в темноту. Из-за этого не было и горячей воды. Отсутствовало водоснабжение в тех домах, которые зависят от работы насосов.

Из-за постоянных коммунальных аварий без воды шесть дней подряд сидели жители Евпатории. А дефицит воды в принципе, который возник из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, на полуострове привел тому, что воду на Южный берег Крыма подавали по часам – утром и вечером. А горячая вода в пансионатах и санаториях все лето была только по расписанию.