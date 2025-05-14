'Прошел настоящий ад войны': в боях за Украину погиб защитник с Полтавщины, награжденный 'Золотым Крестом'. Фото

Защищая Украину, погиб воин с Полтавщины Николай Царицын. Он присоединился к украинскому войску в начале полномасштабного вторжения России, за проявленные на поле боя мужество и доблесть был отмечен Золотым Крестом.

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В конце мая защитнику должно было исполниться 30 лет. Трагическое известие сообщили в Зиньковском городском совете.

"Опять страшная весть обжигает болью наши сердца. Еще один Защитник вписал свое имя в память украинского народа. Во время выполнения боевого задания, защищая свободу и независимость Украины, погиб смертью храбрых наш земляк, житель Кирилло-Ганновского старостата Царицын Николай Николаевич", – говорится в сообщении.

На малой родине Героя рассказали, что родился Николай Царицын 26 мая 1995 года в Кирилло-Ганновке. После школы учился в Полтавском профессионально-техническом училище. Впоследствии вступил в ряды украинской армии. Когда же вернулся домой – работал водителем большегрузных автомобилей в ООО "Агро-Эра".

"26 мая 2021 года вместе со своей возлюбленной Юлией Николай стал на свадебный рушник. Молодые супруги строили планы на счастливое будущее. Но февраль 2022-го в корне изменил их спокойную жизнь. Николай Николаевич стал на защиту страны. Он прошел настоящий ад войны – видел то, чего не должен видеть ни один человек. Но мужественно стоял до конца, до последнего вздоха – за нас, за Украину", – рассказали в Зиньковском горсовете.

В июле 2023 года Николай Царицын был отмечен "Золотым Крестом".

"Трудно воспринимать смерть наших защитников. Еще труднее найти слова утешения и поддержки для родных, близких и знакомых погибшего. Это невыразимая боль и невосполнимая потеря, которую не простим оккупанту и никогда не забудем. В эти горькие минуты искренне разделяем горе семьи и вместе со всей громадой склоняем головы в глубокой скорби. Воины Света не умирают, они продолжают защищать нас с небес!" – написали в Зиньковском горсовете.

Прощание с Николаем Царицыным состоялось 13 мая. Земляки встречали Героя, преклонив колено и устелив путь цветами.

Похоронили воина со всеми воинскими почестями на кладбище в его родном селе. В день прощания с Николаем Царицыным в громаде был объявлен траур.

Напомним, ранее стало известно, что подтвердилась гибель бойца из Прикарпатья Романа Чокинюка. Боец с сентября 2024 года считался пропавшим без вести, близкие воина лелеяли надежду, что он жив. Роман Чокинюк пропал без вести 26 сентября 2024 года вблизи села Елизаветовка Покровского района Донецкой области. Теперь этот день считается датой гибели воина.

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