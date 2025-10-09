УкраїнськаУКР
Проще, чем торт: вкусный рулет "Наполеон" к чаю

Проще, чем торт: вкусный рулет 'Наполеон' к чаю

Один их самых вкусных и легких домашних тортов – "Наполеон". Для основы можно взять просто готовое слоеное тесто, а вместо заварного крема – обычную сгущенку. Для оригинального вкуса добавьте миндальные хлопья.

Проще, чем торт: вкусный рулет "Наполеон" к чаю

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ленивого рулета "Наполеон" из слоеных палочек и сгущенки. 

Проще, чем торт: вкусный рулет "Наполеон" к чаю

Ингредиенты:

  • слоеное тесто 500 г
  • масло сливочное 350 г
  • сгущенное молоко 
  • миндальные хлопья

Способ приготовления: 

1. Слоеное тесто разрезать на ровные полоски 1 см. Выложите на пергамент и отправьте в духовку при 220 на 5-7 минут до румяности.

Проще, чем торт: вкусный рулет "Наполеон" к чаю

2. Сливочное масло взбивайте миксером, затем добавьте сгущенное молоко, для пикантности долейте ложку коньяка, перемешайте до однородного состояния.

Проще, чем торт: вкусный рулет "Наполеон" к чаю

3. Расстелите пищевую пленку, распределите слой крема. Накройте крем 5-6 готовыми полосками теста, сверху помажьте кремом. Так чередуйте слои до завершения продуктов, посыпьте миндальной стружкой. Заверните торт в пленку, формируя рулет. 

Проще, чем торт: вкусный рулет "Наполеон" к чаю

Для пропитки поставьте в холодильник!

Проще, чем торт: вкусный рулет "Наполеон" к чаю

