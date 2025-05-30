Прохладно и с дождями: в каких областях Украины будет бушевать непогода 30 мая

Погода в Украине в пятницу, 30 мая, будет пасмурной с прояснениями. В большинстве регионов, кроме запада, прогнозируют дожди, впрочем они будут кратковременными и небольшими.

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Об этом сказано в прогнозе погоды, опубликованном на официальной Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Так, ночью в западных и восточных областях возможны небольшие осадки; днем по Украине, кроме запада, местами небольшие кратковременные дожди; на востоке страны днем местами грозы.

"30 мая в большинстве областей еще прогнозируем неустойчивую погоду в поле пониженного давления, особенно в дневные часы, однако дожди будут носить летний кратковременный характер и будут преимущественно небольшими, а на западные области днем распространится с запада область повышенного давления, обусловливая погоду без осадков", – сказано в сообщении.

По данным синоптиков, в пятницу над Украиной еще будет оставаться прохладная воздушная масса. Ветер в этот день предполагается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем от +18 до +23; на востоке страны до +26°, в западных областях от +15 до +20 градусов. В Карпатах синоптики прогнозируют ночью от +3 до +8 градусов, днем от +11 до +16.

В Киеве и Киевской области в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем от +18 до +23 градусов. Киеве ночью от +12 до +14 градусов, днем около 20 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, первые дни июня принесут украинцам не тепло и солнце, а капризы природы. Синоптики прогнозируют переменную погоду почти по всей стране.

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