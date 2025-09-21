Преподавал в школе для незрячих детей: в Славянске похоронили снайпера Романа Марко. Фото

В пятницу, 19 сентября, в Славянске провели в последний путь защитника Романа Марко. Стрелок-снайпер долгое время считался пропавшим без вести, однако стало известно, что он погиб 9 октября 2022 года. Тело воина было передано на родину в рамках обмена.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях. Он рассказал о жизненном пути Героя.

Что известно о павшем воине

Роман родился 9 февраля 1972 года в селе Перегинское на Ивано-Франковщине. После окончания школы он приехал в Славянск, где получил высшее образование. Окончил филологический факультет Славянского государственного педагогического института, получив специальность учителя украинского языка и литературы. После этого два года работал преподавателем в заведении высшего образования.

С 1997-го профессиональная деятельность педагога была неразрывно связана со Славянской специальной общеобразовательной школой-интернатом для незрячих и слабовидящих детей №23, сообщил Лях.

"Коллеги говорят: Роман Владимирович отдавал воспитанникам все свое сердце, знания и любовь к украинскому языку и национальной культуре. Для многих поколений учеников он стал не только педагогом, но и другом, примером человечности, искренности и доброты", – написал он.

Как настоящий патриот, после начала полномасштабного российского вторжения Роман Марко по зову сердца добровольно стал на защиту Украины. Погиб Герой в бою в районе села Первомайское Покровского района Донецкой области.

Бойца похоронили на Северном кладбище в Славянске. У него остались жена, две родные сестры и два сына, один из которых тоже служит в ВСУ.

"Роман был очень ответственным и доброжелательным человеком, любящим мужем и отцом. Всегда приходил на помощь всем, кто в этом нуждался. Увлекался музыкой, поэзией, резьбой по дереву. Писал стихи", – рассказала жена Романа Надежда Марко.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" 34-летний Тарас Шпук. Воин был в составе группы специального назначения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!