Преимущественно без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на последний день лета

В субботу, 31 августа, погода в Украине будет достаточно жаркой, на небе будет переменная облачность. Осадки накроют часть областей страны, однако они будут кратковременными.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, в большинстве регионов день пройдет без осадков.

Лишь в южной части Украины, а ночью и на Днепропетровщине и Кировоградщине местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы.

"Ветер северо-восточный с переходом на Левобережье на юго-восточный, 5-10 м/с, днем на юге и востоке страны отдельные порывы 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, в южных областях – до 23 тепла. Днем столбики термометров покажут 26-31 градус, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях будет еще теплее – до 34 с отметкой "плюс".

В Киевской области осадков не ожидается. Температура ночью будет 15-20 градусов, днем 26-31 градус по Цельсию. В Киеве ночью 17-19 тепла, а днем около 30 градусов.

Также синоптики объявили в Украине, кроме большинства районов Одесской и Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, август в Украине завершится жаркой и сухой погодой и начало сентября не принесет значительных изменений. Снижение температуры возможно только с 3 сентября.

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