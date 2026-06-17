Праздник для папы: как сделать День отца особенным

День отца – это не просто очередная праздничная дата в календаре. Это момент, когда можно наконец сказать своему папе то, что в повседневной суете часто остается недосказанным. Не очередными "спасибо" и "папа – ты самый лучший", а реальными действиями, которые покажут: ты видишь, сколько он делал и продолжает делать для тебя.

В 2026 году День отца в Украине отмечают 21 июня. Это прекрасный случай напомнить самому важному мужчине в вашей жизни, насколько вы цените его поддержку, заботу и любовь.

OBOZ.UA подготовил подборку подарков и идей, которые помогут сделать День отца по-настоящему его днем. Техника и гаджеты, ужин в любимом ресторане, качественный уход, приятные сертификаты, забота о здоровье или вещи для любимого хобби – здесь есть много вариантов. Ведь лучший подарок – это тот, который говорит: "Я тебя люблю и ценю".

Поэтому лучший способ выразить благодарность – выбрать то, что откликнется именно на его внутренние интересы, стиль жизни или даже тайные желания.

От полезных гаджетов и подарков для здоровья – до сертификатов на хобби и неожиданного SPA-релакса – найдите тот подарок, который растопит сердце даже самого строгого мужчины.

От аромата до масла для бороды: подарок для любого папы

Каждый папа – другой. Один ценит классику и сдержанность, другой живет в движении и не представляет дня без тренировки. Третий без бороды себя не представляет, а четвертый хочет, чтобы все было просто и без лишнего. BROCARD знает, что подарить каждому.

Папа-классик оценит статусный аромат с характером – глубокий, сдержанный, узнаваемый, такой, который не пытается привлечь внимание, но остается в памяти.

Папа-спортсмен – это легкие свежие композиции и средства для ежедневного ухода, которые вписываются в активный ритм жизни.

Парфюмированная вода Issey Miyake L'Eau D’Issey Pour Homme Eau Essentielle – свежий древесный аромат, который открывается имбирем и мандарином, раскрывается лавандой и мускатным орехом, а завершается смолисто-дымным теплом гваякового дерева. Кристально чистый, энергичный и при этом глубокий – его хочется носить каждый день.

Папа, который часто в дороге, оценит практичные travel-форматы – компактные, удобные, всегда под рукой.

Папа-бородач давно заслуживает нормального ухода за бородой – масло, бальзам и стайлинговые средства, которые превратят утренний ритуал в удовольствие.

Борода – это не просто стиль, а ежедневная ответственность. Масло для бороды Dr Irena Eris Platinum Men сочетает в себе смесь четырех масел – арганового, миндального, виноградного и рапсового – токоферола и витамина С. Результат: мягкая, ухоженная борода и увлажненная кожа. А маскулинный аромат держится в течение всего дня.

Папа, который "не любит лишнего", обрадуется простому и качественному базовому уходу, после которого привычный минимум уже не кажется достаточным.

Отдельная категория – подарочные наборы. Это готовое решение для тех, кто хочет подарить все и сразу. Все уже подобрано – осталось только вручить.

Все необходимое для утреннего ритуала – в одном наборе Baylis&Harding Fuzzy Duck Bergamot, Hemp & Sandalwood For Men. Здесь есть гель для душа, шампунь и бальзам после бритья с необычным ароматом: сочный грейпфрут, бергамот и имбирь в стартовых нотах, роза, мускат, конопля и корица в сердце, древесные аккорды ветивера, пачули и сандала в финале. Для папы, который ценит комфорт и не боится быть неожиданным.

На самом деле хороший аромат и качественный уход – это не роскошь. Это маленькие ежедневные ритуалы, которые папа вряд ли устроит себе сам. А День отца – как раз повод сделать это за него.

Подарки для папы: техника, которая станет частью его повседневных привычек

Папа – это поддержка, на которую можно рассчитывать каждый день. Он всегда рядом – когда нужно помочь, подсказать, подстраховать или молча взять на себя ответственность. Именно поэтому хочется выбрать не формальный подарок, а вещь, которая действительно будет с ним в повседневной жизни.

Техника и гаджеты – один из таких вариантов. Речь идет не о том, чтобы "поразить", а об удобстве, комфорте и немного больше простых приятных моментов каждый день.

Смарт-часы APPLE Watch SE 3 GPS 44 мм

Полезный гаджет, который быстро становится привычкой. Большой 44-мм дисплей, точные датчики для измерения пульса и активности, отслеживания сна и основных показателей здоровья. Сообщения, звонки, календарь – все на запястье, без необходимости постоянно заглядывать в смартфон. Работает быстро, синхронизируется с iPhone и выдерживает активный день без подзарядки.

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Беспроводные наушники JBL Tune 245NC Black

Возможность отключиться от лишнего шума, когда это нужно. Активное шумоподавление (ANC), до 40 часов работы с чехлом и комфортная посадка для длительного использования. Хорошо подходят и для звонков, и для музыки – чистый звук без перегрузки.

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Гриль TEFAL OptiGrill Elite GC750D30

Техника, которая быстро становится частью кухни. Встроенные датчики определяют толщину продукта и автоматически подбирают режим приготовления. Есть несколько программ для мяса, рыбы, овощей, а также индикатор степени прожарки. Минимальный контроль – стабильный результат.

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Портативный блендер NUTRIBULLET NBP003LBL NUTRIB

Компактный формат и простая логика использования. Мощности достаточно для смузи, коктейлей и легких перекусов, а благодаря автономности его можно брать с собой – в поездку, в офис или на тренировку. Быстро, без лишней посуды и сложных настроек.

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Простое решение для восстановления после нагрузки. 5 режимов массажа с подогревом, что помогает расслабить мышцы, снять напряжение и немного "перезагрузиться" в конце дня. Работает интуитивно – без сложных настроек.

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Подарите папе больше, чем просто вещь

Есть люди, на которых всегда можно положиться, чья поддержка ощущается не в словах, а в действиях. Кто учит держать баланс, находить решения и двигаться вперед, даже когда это непросто. Папа – это уверенность, которая остается с нами на всю жизнь. Это опора, спокойствие и сила, которая помогает не останавливаться.

В День отца хочется сказать больше, чем просто "спасибо". Хочется подарить ощущение настоящего восстановления – то, чего так часто не хватает в повседневной жизни.

В Veneto мы более 30 лет создаем матрасы и мебель, которые помогают по-настоящему отдыхать. Это не только комфорт – это правильная поддержка, продуманное пространство и качественный сон, восстанавливающий энергию.

Наши матрасы адаптируются к особенностям тела, поддерживают позвоночник и снимают напряжение, а мебель создает атмосферу уюта и спокойствия в доме. Вместе они формируют пространство, где легко восстанавливать силы после активного дня.

Именно то, что нужно мужчине, привыкшему отвечать за большее.

Сегодня – повод позаботиться о нем. Дать возможность расслабиться. Восстановить силы. Почувствовать заботу.

Ведь настоящее внимание к отцу – это не только слова. Это комфорт, который остается каждый день.

Подарите папе отдых, которого он заслуживает. С Днем отца.