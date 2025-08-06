Правительству пора восстановить контроль над тарифной политикой энергокомпаний, – Давидюк

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) инициирует вторую летнюю волну подорожания электроэнергии, на этот раз запланировано повысить тарифы облэнерго. Это грозит обострением социальной ситуации в стране из-за роста цен на повседневные товары, закрытием промышленных предприятий и очередным массовым выездом граждан за границу. С таким прогнозом выступил политолог Николай Давидюк.

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"Первая волна подорожания электроэнергии (поднятие в 1,6 раза прайскепов для промышленности) пришлась на период между отставкой старого правительства и назначением нового. Это было неслучайно. НКРЭКУ использовало межвластие и сыграло в интересах крупнейшего частного производителя электроэнергии из угля и ряда импортеров электричества. Только что назначенное Правительство и новое руководство Минэнерго тогда даже не успели отреагировать на ситуацию. Теперь имеем инициативу нового подорожания электроэнергии – уже в интересах владельцев облэнерго, тоже не самых бедных предпринимателей", – отметил эксперт.

Он также отметил, что со ссылкой на военное положение НКРЭКУ инициировал новые тарифы на распределение электроэнергии (ОСР) без обсуждения с заинтересованными потребителями. Замечания можно предоставить только в письменной форме к уже подготовленным проектам постановлений.

"При таких условиях влияние потребителей на принятие решений является минимальным, а прозрачность процесса – сомнительной", - подчеркнул эксперт.

Политолог Николай Давидюк считает, что Правительство должно как можно скорее восстановить контроль над тарифной политикой энергокомпаний и повлиять на НКРЭКУ, иначе негативных социальных последствий не избежать.

"Представители иностранных инвесторов и отраслевые ассоциации уже предупредили, что завышенные тарифы на электроэнергию приведут к остановке заводов. Это означает увольнение работников. Этим людям в условиях войны не оставляют другого выбора, кроме выезда на границу", - считает политолог.

25 июля 2025 года НКРЭКУ повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке э/э с 17:00 до 23:00.

28 июля 2025 года на официальном сайте НКРЭКУ были обнародованы проекты постановлений об изменениях тарифов на услуги по распределению электрической энергии, то есть тарифы облэнерго. Рост тарифов запланирован в зависимости от каждого отдельного ОСР в пределах 0,56 – 24,88% для потребителей и операторов установок хранения энергии для первого класса напряжения и 1,19 – 47,01% - для второго класса напряжения.