Правдиво ли пророчество о Папе Римском: астролог предупредила о глобальных изменениях

Неожиданная смерть Папы Римского Франциска всколыхнула мир. И она повлечет за собой серьезные изменения.

Видео дня

Такой прогноз эксклюзивно для OBOZ.UA дала астролог и нумеролог Исита Гая. Она назвала смерть Папы Франциска большой перезагрузкой мира.

"Это было предсказуемо, все об этом знали. Сейчас будут большие изменения, как в обществе, так и во всех отраслях мировых", – спрогнозировала она.

Астролог предупредила о ряде изменений в финансовой сфере, которые она назвала перезагрузкой, а также об изменении климата, которое принесет катаклизмы по всей планете. А еще Исита Гая предвидела глобальные перемены внутри христианской религии. "И сейчас этот институт контроля человека он уже вышел за свои пределы. И людям нужны другие инструменты. Это будут духовные инструменты. Люди просто будут проходить пробуждение через более мягкие инструменты, чем во времена христианства", – сказала она.

Прокомментировала Исита Гая также пророчество о том, что Папа Франциск мог быть последним главой католической церкви перед концом света. "Я могу сказать, что это конец отрицательного мира и начало положительного мира. Это будет другой мир", – спрогнозировала она.

По словам астролога, сейчас начнут искореняться все отрицательные вещи, существующие на нашей планете. "И вот это – начало нового мира, того мира, к которому действительно стремится наша душа. Очень долго мы были в оковах рабства. И христианская религия, она насаждала нам это рабство. Сейчас с отходом Папы Римского мы будем извиняться из этих оков. И вот этот конец старого темного мира и начало нового светлого мира", – сказала Исита Гая.

Что касается сроков, когда мир начнет меняться, то астролог спрогнозировала, что это произойдет довольно быстро. По ее мнению, эти изменения уже происходят и они будут продолжаться и дальше. "И я чувствую, что в ближайшее время может уйти из жизни еще один известный человек", - добавила астролог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким трем знакам зодиака будет тяжело контролировать свои эмоции.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.