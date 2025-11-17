Правда ли, что в Украине будет самое сильное похолодание за 70 лет: что говорят синоптики

В Украине не ожидается сильнейшего за последние 70 лет похолодания на конец ноября. В то же время будут наблюдаться резкие колебания температурных показателей, которые местами будут сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега.

Надеяться на образование устойчивого снежного покрова на земле тоже не стоит. OBOZ.UA собрал информацию от синоптиков о погоде на конец ноября.

Прогнозы специалистов относительно погоды

Метеоролог Украинского гидрометцентра Наталья Птуха опровергла информацию о рекордном похолодании и отметила, что показатели на столбиках термометров во второй половине последнего осеннего месяца могут подняться выше 10 градусов.

"В принципе вторая половина ноября у нас начинается с такой более переменчивой погоды. 15-17 числа у нас в Украине прогнозируется разнообразная погода как по территории, так и по датам. Сначала к нам поступит атмосферный фронт с севера и распространится холодный воздух. 17 ноября погодный процесс быстро изменится... поступит более теплый воздух, что повлечет за собой повышение температуры... На начало второй половины ноября ночью будет +1...+7 градусов, на юге местами до +11, днем +8... +13 градусов. Немножко теплее на Прикарпатье и в Одесской области", – рассказала она.

Синоптик Виталий Постригань обратил внимание на то, что, по данным спутниковой аналитики Copernicus, за последние два десятилетия продолжительность зим в Европе сократилась в среднем на 24 дня. Но несмотря на меньшее количество периодов с устойчивым снежным покровом, количество и сила аномалий холодного сезона заметно выросли.

Кроме того, по его словам, все чаще наблюдаются резкие температурные изменения, когда дождь быстро сменяется снегом, а оттепель – замерзанием и гололедом. Также возросла и частота поздних весенних снегопадов – в марте и даже в апреле.

Согласно прогнозу метеоролога Наталки Диденко, комфортная температура воздуха будет держаться еще несколько дней, однако уже со вторника, 18 ноября, стоит ожидать существенного похолодания.

"Вторник – существенное похолодание до небольших "минусов" ночью, а днем до +2... +6 градусов и есть вероятность 19-го ноября на западе, севере и в центре Украины мокрого снега", – говорится в сообщении.

Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что после 20 ноября ожидается снижение температурных показателей, но, по ее словам, снега пока не ожидается.

Она пояснила, что предварительные прогнозы относительно возможного похолодания и снега после 15 ноября связаны с атмосферным фронтом, который в это время будет ослабляться и отходить с севера.

"То есть на следующей неделе могут быть колебания температуры: сначала к более высоким значениям, а на конец недели – снова некоторое снижение", – сказала она и добавила, что это еще не будет означать прихода настоящей зимы, ведь показатели будут оставаться несколько выше, чем обычно в этот период.

Как писал OBOZ.UA, предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что зима 2025-2026 в Украине пройдет без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков.

