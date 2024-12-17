Потерял ориентир: на Буковине спасатели нашли мужчину, который почти три дня бродил в лесу. Фото

В Черновицкой области спасатели обнаружили мужчину, который почти три дня бродил в лесу. Инцидент произошел в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкой общины.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Об исчезновении мужчины в Службу спасения сообщили 17 декабря.

"Почти 3 дня потерпевший провел в лесу, потеряв ориентир", – говорится в сообщении.

Несмотря на сложные условия и холодную погоду, потерпевший смог указать приблизительные координаты своего местонахождение.

На операцию отправились горные спасатели со служебными собаками и сотрудники правоохранительных органов. Благодаря слаженной работе всех участников команды удалось найти мужчину, оказать ему первую медицинскую помощь и транспортировать к медицинским работникам для дальнейшей проверки состояния здоровья.

Спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными в лесах, а также заботиться о собственной безопасности.

Напомним, в Прикарпатье произошла трагедия: двое грибников со Львовщины заблудились в лесу близ села Мысловка Калушского района. Их друг обратился за помощью к спасателям, оперативно начавшим поиски.

В Вышгородском районе Киевской области сотрудники ГСЧС спасли 12-летнего парня, который заблудился и застрял в болоте. Найти несовершеннолетнего смогли с помощью дрона.

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