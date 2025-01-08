Потепление до 15 градусов и почти без осадков: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 9 января

В четверг, 9 января, в Украине будет очень теплая, почти весенняя погода. Однако местами ожидаются осадки в виде снега и дождя.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, кое-где температура воздуха прогреется до +15.

9 января в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях будет небольшой, местами умеренный дождь с переходом в мокрый снег. Днем небольшие осадки дождя ожидаются на крайнем западе страны. На остальной территории будет сухо.

Преимущественно южный ветер будет двигаться с умеренной скоростью 7-12 м/с. Лишь в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +4…–1. А в южных и восточных областях, а также в Закарпатье столбики термометров ночью будут показывать +3...+8.

Днем на большинстве территории ожидается +7…+12, только на севере и северо-востоке страны температура будет несколько ниже – от +2 до +7 градусов.

Теплее всего в среду будет на юге Одесщины и в Крыму, где столбики термометров поднимутся до "весенних" +15.

В Киеве и области 9 января днем без осадков. Но ночью в столице пройдет небольшой, а по области местами умеренный дождь и мокрый снег.

Также ожидается туман, видимость 200-500 м, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными на дорогах.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

В Киеве температура ночью будет 0...-2, а днем в столице +3...+5.

По области ночью ожидается от +4 до 1 градуса мороза, днем +2...+7.

Также метеорологи предупреждают украинцев о снеголавинной опасности в Карпатах.

Так, 9 января из-за оттепелей и осадков дождя и мокрого снега, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Объявлен третий, оранжевый, уровень опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине до конца зимы может быть нестабильной. По словам синоптика Натальи Птухи, в последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры, что уже стало нормой.

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