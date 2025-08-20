'Постепенно восстанавливается подвижность руки': 17-летний Егор прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

17-летний Егор в тот роковой день, когда россия атаковала Днепр шахедами, находился во дворе общежития театрального колледжа. Один из дронов попал во двор, где парень был вместе с друзьями. Юноша получил тяжелые осколочные ранения. Недавно он прошел курс физической реабилитации и психологического восстановления, организованный Фондом Рината Ахметова.

"Хочу сказать большое спасибо Фонду за то, что предоставили возможность поехать на Закарпатье. Отдохнуть здесь, пройти реабилитацию, немного восстановить подвижность руки, а также улучшить свое моральное состояние", – говорит Егор.

Парень до сих пор вспоминает тот страшный день, который разделил жизнь на "до" и "после". Вражеские беспилотники гудели над городом, Егор даже не успел добежать до укрытия – взрывная волна разбила окна и двери, стекло и осколки посыпались на него. Ранения были очень серьезными: травма головы, повреждение руки с повреждением нерва, осколок в спине. Врачи решили его не извлекать, чтобы не повредить внутренние органы. В тот день прямо на месте погибла его подруга, она, к сожалению, не успела добежать до укрытия.

"У меня после взрыва сразу потекла кровь из головы. Уже тогда я не чувствовал руки, и спина начала болеть. Я пытался помочь подруге – думал, она просто потеряла сознание, пытался привести ее в чувство. Потом осмотрел себя, зажал руку. Я знал, что делать, потому что учился в военно-спортивной школе, в классе ГСЧС, и нас там учили оказывать первую помощь", – рассказывает парень.

Уже в больнице после рентгена у Егора обнаружили многочисленные обломки. Один кусок травмировал нервы в руке – из-за этого и исчезла подвижность. В начале он буквально учился держать ложку, писать, во время репетиций было трудно удержать любой реквизит. Но постепенно благодаря реабилитации подвижность восстанавливается.

В рамках проекта "Реабилитация раненых детей" программы "Ринат Ахметов – Детям!" Фонд оказывает помощь детям до 18 лет, которые получили тяжелые травмы в результате войны.

Благодаря программе разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей со всей Украины.

Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Если вашим детям или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800 50 90 01 (работает с понедельника по пятницу).