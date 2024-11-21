'Помним настоящую цену': Зеленский обратился к украинцам в День Достоинства и Свободы. Фото

В четверг, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы. В честь этой даты президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом помнить о цене свободы и уважать всех, кто боролся за независимость государства.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Глава государства подчеркнул, что борьба за свободу и достоинство - фундаментальная ценность украинского народа.

"Сегодня День Достоинства и Свободы. Помним истинную цену свободы для Украины. И не забываем всех наших людей разных времен, которые боролись ради Украины и стали образцом достоинства для мира", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что именно благодаря мужеству украинцев, их стремлению к свободе и независимости Украина сохраняет свою позицию на политической карте мира.

"Благодаря людям благодаря стремлению нашего народа сохранить для Украины свободу и независимость наше государство всегда будет на политической карте мира. Всегда свободной и суверенной", – подчеркнул президент.

Напомним, День Достоинства и Свободы – это государственный праздник в Украине, который отмечается ежегодно 21 ноября. Он установлен в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004 год) и Революции Достоинства (2013-2014). Эти события стали поворотными моментами в истории Украины, которые сформировали современное украинское государство и его европейские устремления.

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