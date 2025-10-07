Погибшая под Львовом 15-летняя Настя мечтала стать моделью: отец-военный рассказал о единственной дочери

На Львовщине в среду, 8 октября, будут прощаться с Ульяной Константиновой и Анастасией Грицев – мамой и дочкой, которые погибли во время российского обстрела в селе Лапаевка. Девочка мечтала стать моделью и поддерживала своего родного отца, который уже больше трех лет на фронте защищает Украину. Вместе с ними погибли муж Ульяны Виталий и его родители Михаил и Любовь Константиновы.

Настя беспокоилась за отца

Владимир, отец 15-летней Анастасии Грицев, утром во вторник разгружал гробы для своих близких. Он попросил OBOZ.UA немного подождать, а вскоре перезвонил, чтобы поговорить о своей единственной дочери.

Владимир – военный, он уже больше трех лет на фронте. Рассказывает, как и положено военному, аккуратно, не называя районов, где несет службу.

"Мы зашли в одно очень глухое село, на отшибе. Связи там нет, "Старлинк" еще не подвезли. Разместились, позвонить никому невозможно. В такие дни, когда нет связи, больше всех переживала Настя, от нее было много сообщений: "Как ты?" А утром 5 октября вдруг раздается звонок, я еще удивился, кто это прорвался? Поднимаю трубку, а там крик и плач мамы Ульяны, Анны. Из всего понял, что все погибли, был прямой прилет в дом", – вспоминает то трагическое утро Владимир.

Родные Владимира боялись сразу сообщить ему новость, искали побратимов, кто бы мог быть рядом, чтобы поддержать его. Пока искали, Володя уже все узнал, потом еще позвонил побратим, рассказал, что случилось.

Военного командование сразу отпустило, он приехал на место разрушенного дома в селе Лапаевка. Положил цветы возле фотографии Насти прямо на руинах.

Четыре года назад переехали из Мшаной в Лапаевку

Владимир вспоминает, что Настя очень хотела стать моделью.

"Она мечтала быть моделью. Участвовала в разных конкурсах во Львове, занимала призовые места. Много читала, хорошо училась, дополнительно занималась английским языком", – тихо говорит отец.

Девочка переехала в Лапаевку из поселка Мшана года четыре назад, когда ее мама Ульяна вышла замуж второй раз за Виталия Константинова. Они жили в одном доме с родителями Виталия. Все было у них хорошо. Только Настя очень скучала по своим друзьям, они все остались в родном поселке.

Но со временем познакомилась с местными детьми, обзавелась друзьями и стала более отзывчивой. Мама Ульяна работала бухгалтером в одной из фирм. Работа ей нравилась, хоть и была возможность ее поменять, она не хотела этого делать.

В лицее, где училась Настя, о ней отзываются очень тепло. Девочка много читала, хорошо училась. У нее было много друзей, она никогда никому не отказывала в помощи. Ее подружки и одноклассники также пришли на руины дома, чтобы оставить игрушки и цветы.

Вместе с Анастасией и ее мамой Ульяной погибли второй супруг Виталий и его родители – Любовь и Михаил Константиновы.