Почти разрушенная колокольня: во Львове в результате удара РФ поврежден храм Успения Пресвятой Богородицы. Фото

Во время российской атаки на Львовщину в ночь на 5 октября пострадал, в частности, храм Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ. Значительным разрушениям подверглась колокольня — она почти уничтожена. Также сильно пострадали похоронная часовня и помещения воскресной школы, которые расположены на территории прихода.

Об этом сообщили во Львовской Архиепархии УГКЦ. Там также отметили, что в результате взрывной волны в храме повылетали окна, осколками посечены стены и крыша святыни.

"Архиепископ и Митрополит Львовский Игорь посетил храм Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ, что на улице Максимовича во Львове", – говорится в сообщении.

Во время визита владыка осмотрел разрушительные последствия от удара вражеской ракеты, нанесенного во время многочасового массированного обстрела города российскими ракетами и беспилотниками.

"Архиепископ Игорь заверил духовенство и прихожан в своей молитвенной близости и поддержке, выразив сопереживание и единство в этом испытании", – добавили в Архиепархии.

Что предшествовало

Напомним, что в ночь на 5 октября российская армия нанесла массированный удар по Львовской области. В селе Лапаевка Львовского района вражеский объект попал в жилой дом. В результате взрыва погибли четыре человека, среди них 15-летняя школьница Анастасия Грицив.

Целью террористов в регионе стали школа, детсад и церковь. В Патрульной полиции показали кадры первых минут после атаки врага по Львовской области. Отмечается, что разбор завалов в селе Лапаевка до сих пор продолжается.

Ранее первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий показал кадры первых минут после удара РФ по Запорожью. Он отметил, что в результате очередной комбинированной атаки повреждения получили частные и многоэтажные дома. Есть раненые и, к сожалению, погиб один человек.

