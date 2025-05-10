Почти год считался пропавшим без вести: под Бахмутом погиб командир взвода с Одесщины. Фото

В боях за Украину погиб воин из Измаила Одесской области Николай Примак. Он воевал на самых горячих направлениях российско-украинской войны, а в июле прошлого года исчез после боя на Бахмутском направлении.

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Почти год семья защитника жила надеждой, что он жив, что вернется, но в мае жена и двое детей защитника получили подтверждение его гибели. Трагическую весть сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

"Измаил – в трауре... Громада города прощается с командиром пулеметного взвода стрелкового батальона первой танковой бригады младшим лейтенантом Николаем Примаком, который погиб, защищая территориальную целостность и независимость Украины от российских оккупантов", – отметил чиновник.

Родился будущий воин в многодетной семье в Измаиле. После школы выучился на программиста в Измаильском техникуме экономики и права, а со временем получил также специальность судоводителя в Одесской морской академии.

"Судьба подарила ему счастье создать с любимым человеком семью и стать папой двух детей. Он много работал, а во время отпусков радовался детям и жизни....З очередного рейса вернулся в 2022 году. А потом началось полномасштабное военное вторжение России в Украину. Николай Николаевич пошел защищать родную землю и будущее собственных детей", – рассказал Абрамченко.

Сдерживал натиск врага воин на самых горячих участках фронта, в том числе и на Бахмутском. Именно там в июле 2024 года связь с Николаем Примаком оборвалась.

"Родные надеялись, что он жив, что вернется... В мае 2025 года пришла печальная весть, что командир пулеметного взвода стрелкового батальона первой танковой бригады младший лейтенант Николай Примак погиб в Бахмутском районе при выполнении боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины от российских оккупантов", – сообщил Абрамченко.

Он выразил соболезнования семье павшего в бою Героя и отметил, что вечный покой защитник обретет на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб журналист из Житомира Богдан Лысенко. Еще в 2014 году он попал в плен к оккупантам в Донецке, однако будущего воина тогда удалось быстро освободить. В течение последних восьми лет Богдан Лысенко служил в рядах Сил обороны.

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