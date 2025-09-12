Почему категорически запрещено есть и пить в постели: причина вас удивит

В сентябре, когда погода становится прохладнее, активность вредителей резко возрастает. Крысы и мыши заходят в помещения в поисках тепла и пищи, а также растет количество тараканов. Если эти вредители найдут постоянный источник пищи, они не просто придут, но и осядут.

Видео дня

По словам экспертов, проблема часто начинается с привычки, которая кажется безобидной. Недавний опрос, проведенный в Великобритании, показал, что 48% людей ели в постели, и каждый пятый делает это регулярно. Для 8% это ежедневная рутина, пишет Express.

Но эти крошки не исчезают, они оседают в простынях и матрасах, покрывают изголовье кровати и пол, а также выделяют сладкие запахи, которые привлекают вредителей.

Крошки и сахарные пленки оседают в швах, диванах и стыках изголовий (классические места для тараканов и мышей), тогда как недопитый напиток добавляет влаги, ингредиента, который заставляет насекомых возвращаться.

Как только эти вредители появляются, они размножаются в тихих местах рядом с вашей подушкой. Чтобы предотвратить заражение, эксперты рекомендуют полностью прекратить употребление пищи в спальне.

Перед сном уберите все тарелки, чашки и обертки, а также оставьте это место свободным от закусок.

Также важно тщательно чистить скрытые места: пространство под кроватью, швы матраса и плинтусы, а также регулярно стирать постельное белье при температуре 60°C.

Другие советы включают герметизацию небольших щелей вокруг труб или напольных досок, установку дверных щелей и хранение продуктов в герметичных контейнерах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему кровати в отелях такие удобные.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.