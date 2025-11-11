'Переобулись': пропагандисты Путина уже убеждают россиян, что им не нужна Одесса, потому что есть Ростов. Видео

Пропагандисты Кремля, которые до недавнего времениактивно продвигали тезисы о "русской Одессе", начали убеждать россиян, что этот город им больше не нужен. Теперь в их риторике Одессу заменил Ростов.

Об этом рассказал журналист, блогер и публицист Денис Казанский. По его словам, россияне начали использовать новую методичку, оправдывая собственные неудачи.

"Когда они получили по зубам и поняли, что захватить Одессу не получится, подошла методичка рассказывать о том, что Одесса, на самом деле, не очень и нужна", – отметил Денис Казанский

Один из российских пропагандистов Армен Гаспарян призвал россиян "не мечтать об Одессе", потому что там "царят украинские националисты", в качестве альтернативы он указал жителям страны-агрессора на Ростов, который назвал "русской теплой и ламповой Одессой".

Пропагандист даже предложил посещать районы Боготяновку или Грабиловку, где, по его словам, "сохранился одесский говор".

"Вот такая методичка, призванная объяснить россиянам, почему они не смогут захватить определенные территории Украины, на которые рассчитывали", – подытожил Казанский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российский пропагандист Владимир Соловьевв очередной раз озвучил ряд угроз мирному населению Украины. Рупор Кремля заявил, что путинская армия не даст украинцам нормально жить в своих городах. Также он призвал украинцев уезжать из крупных городов или сбрасывать власть.

Также напомним, начальник генерального штаба российских войск Валерий Герасимов сообщил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы окружении Покровска и еще двух "котлах". Российские пропагандисты и военкоры начали осторожно опровергать утверждения о блокаде города.

