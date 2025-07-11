Ожидается разнообразная погода: синоптики сказали, где на выходных будет солнечно, а где пройдут дожди

Украинцев ожидает контрастная погода на выходных 12-13 июля. Синоптики предупредили, что в отдельных регионах возможны кратковременные дожди с грозами, тогда как в других областях будет сухо и жарко.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В субботу и воскресенье атмосферные фронты будут влиять на западные регионы и Левобережье – здесь возможны локальные кратковременные дожди с грозами. Остальная часть страны, включая центральные и северные области, будет находиться под влиянием зоны повышенного давления, что обеспечит преимущественно ясную и бездождевую погоду. Ветер слабый, переменных направлений.

"На этих выходных ожидаем местами непродолжительные дожди с грозами, взаимодействие прохладной и жаркой воздушных масс. В некоторых областях повышение значений температуры", – заявила работница Укргидрометцентра Оксана Скляр.

Прогноз погоды в Украине на 12 июля

На большинстве территории будет наблюдаться переменная облачность, отметили в Укргидрометцентре. Прохладнее всего будет в западных областях, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях: ночью температура будет достигать +12...+17°, а днем – +22...+27°. В центре и на севере ночью прогнозируют +15...+20°, днем – до +33°. Зато юго-восток останется в зоне жары: ночью +21...+26°, а днем – до палящих +35...+38°.

В Киеве и области 12 июля синоптики не прогнозируют осадков, небо будет переменно облачным. Температура ночью по области будет колебаться от +12 до +17°, днем – +22...+27°; в столице ночью +14...+16°, днем ожидается от +25 до +27°.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

По данным Укргидрометцентра, из-за сильных дождей, прошедших 11-13 июля, на реках в суббассейне Западного Буга и в верховьях реки Стырь ожидается существенное поднятие уровней воды.

Во Львовской и Волынской областях возможно повышение на 0,3-1,3 м, а местами – до 2 м, в частности на участках рек Рата (с. Волица – с. Междуречье) и Западный Буг (с. Литовеж). Из-за этого есть риск выхода воды на пойму, а также частичного затопления сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов. Синоптики объявили I уровень опасности – желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля из-за значительных осадков река Зубра, протекающая в одноименном селе под Львовом, вышла из берегов, подтопив окрестности; есть места, где вода достигала почти 3 метров (речь идет о нежилых зонах). В самом Львове подтопления фиксировались на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная; в селе Сокольники вода залила автостоянку вблизи ЖК "Континент".

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