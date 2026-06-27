Откуда взялись названия дней недели: об этом мало кто знает

Названия дней недели в украинском языке возникли не случайно, а сформировались на основе исторических и языковых традиций. Большинство из них происходит от порядкового номера дня в неделе, но некоторые названия имеют иное происхождение.

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Наши предки называли неделю "седмицей". Это слово происходит от старославянского слова "сєдьмь", что означает "семь". OBOZ.UA: откуда взялись названия дней недели.

Понедельник

Название "понедельник" образовалось от слов "первый" и "день", ведь у древних славян последним днем недели считалось воскресенье, а понедельник был первым после него.

В народе его также называли "головой". С этим днем связывают поговорку "Понедельник — день тяжкий". По преданию, она возникла ещё во времена Киевской Руси после введения наказаний для тех, кто не посещал церковь в воскресенье. Понедельник считали "мужским днём", когда избегали тяжёлого труда.

Вторник

Название "вторник" происходит от старославянского слова "второй" и означает второй день недели. Его также считали "мужским днём", благоприятным для начала важных дел.

Среда

Среда получила своё название как середина недели. После крещения Руси в этот день соблюдали пост, а в народных верованиях он считался "женским". Существовало поверье, что в этот день не следует мыть или расчёсывать волосы.

Четверг

Название "четверг" напрямую связано с тем, что это четвертый день недели. Он также относился к "мужским" дням и считался благоприятным для большинства дел. Хотя, согласно народным поверьям, в четверг не рекомендуется ничего сажать в землю.

Пятница

Пятница происходит от числа "пять" и традиционно считалась "женским" и постным днём. Женщины в этот день не занимались ткачеством, шитьем, домашней работой и не пекли хлеб. Также в этот день работа на огороде не запрещалась.

Суббота

В отличие от других названий, суббота не имеет украинского происхождения. Она пришла вместе с христианством во времена Киевской Руси от еврейского слова "шаббат", означающего конец работы. Согласно народным представлениям, этот день считался неблагоприятным для большинства дел, хотя разрешалось убираться в доме. Также существовало поверье, что рожденные в субботу будут счастливы на протяжении всей жизни.

Воскресенье

Название "неделя" происходит от старорусского выражения "не делать", то есть "не работать". Этот день посвящали отдыху и посещению церкви. Со временем словом "воскресенье" стали называть и всю неделю, что, вероятно, связано с традицией вести отсчет времени "от воскресенья до воскресенья".

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