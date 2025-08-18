Отдал жизнь за Украину: на войне погиб борец Роман Стащенко. Фото

В боях за Украину погиб мастер спорта по греко-римской борьбе, воин Роман Стащенко из Днепропетровской области. Его жизнь оборвалась 13 августа.

О потере сообщила Федерация греко-римской борьбы Украины в Facebook. Там инициировали сбор в поддержку семьи спортсмена-воина.

Что известно о борце

Роман Стащенко родом из города Верхнеднепровск, что в Каменском районе Днепропетровской области. В школьные годы был воспитанником Верхнеднепровской детско-юношеской спортивной школы. Юный спортсмен часто участвовал в различных чемпионатах, на которых завоевывал призовые места.

Дальнейшая спортивная карьера борца неизвестна. Так же не разглашаются детали его военной службы и гибели.

В Федерации греко-римской борьбы Украины лишь отметили, что его жизнь оборвалась в боях против оккупантов в среду, 13 августа 2025 года.

"Печальная весть... В войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко, который мужественно защищал нашу Родину. Его талант, трудолюбие и любовь к спорту навсегда останутся в наших сердцах", – отметили там.

Что известно о гибели борцов на войне

В ноябре 2022 года, освобождая украинскую территорию от российских оккупантов, в бою погиб серебряный призер чемпионата Европы по греплингу Дмитрий Шпак. У него остались жена и двое детей.

В январе 2023 года в боях под Соледаром погиб борец греко-римского стиля Владимир Полистрант, которому был всего 21 год. Молодой спортсмен из Миргорода встал на защиту страны с первых дней полномасштабной войны, был сержантом, воевал в рядах 116-й отдельной бригады.

В июне 2024 года во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб бывший борец греко-римского стиля Виталий Болюх. Защитник был родом из Тернополя, имел позывной "Савич". Ему навеки осталось 42 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля в бою возле села Песчаное на Харьковщине погиб старший сержант ВСУ Роман Кириченко из Каменского Днепропетровской области. Защитнику навеки осталось 43 года.

