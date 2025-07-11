От школ до университетов: 'Интерпайп' создал в Украине экосистему технического образования

"Интерпайп" Виктора Пинчука – бенчмарк развития технического образования в регионе. Компания получила награду за системную поддержку среднего технического и высшего инженерного образования от "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Видео дня

Комплексную программу развития технического образования в Днепре "Интерпайп" реализует в течение шести лет вместе с городскими властями. Она охватывает три звена образования: школьное, профессионально-техническое и высшее. И фактически создает две понятные образовательные траектории для молодежи: "Школа – ПТУ – Производство" и "Школа – ВУЗ – Производство".

"Как и большинство компаний, мы имеем дефицит кадров. Мы ежегодно закупаем новейшее оборудование, поэтому постоянно нуждаемся в рабочих, которые умеют работать с автоматизированными линиями обработки металла, станками с числовым программным управлением и тому подобное. Не хватает и инженеров", – рассказала директор по коммуникациям "Интерпайп" Людмила Новак.

В рамках программы компания открыла 12 обновленных учебных локаций в школах – это кабинеты труда и лаборатории мехатроники. Город сделал в них ремонт, а бизнес закупил оборудование – токарные, фрезерные станки, ручной и электроинструмент для кабинетов труда, и учебные симуляторы промышленного оборудования Fischertechnik для лабораторий мехатроники. Здесь дети получают первый опыт рабочих и инженерных профессий, это позволяет им сознательно выбирать дальнейший образовательный маршрут.

В ПТУ №2 "Интерпайп" вместе с городскими властями модернизировал мастерскую, в которой теперь готовят операторов станков с ЧПУ. Город отремонтировал учебные помещения, укрытие, коридор и фасад, а промышленники закупили станки, которые используют на собственном производстве, и адаптировали учебные программы. После выпуска дети готовы к работе на новейшем оборудовании современных производств и уже не нуждаются в обучении непосредственно в цехах.

В сотрудничестве с вузами "Интерпайп" открыл две университетские лаборатории мехатроники. Студенты имеют возможность работать с системами автоматизации и видеть их практическое применение на реальном производстве.

"Лаборатории позволяют молодежи изучать технологические процессы. Наша задача – объяснить, каким образом работает завод: какое там оборудование, что означает автоматизация на производстве и где именно используются роботы. Обучение построено так, что после программирования небольшого робота в лаборатории, затем во время экскурсий дети видят, как этот робот функционирует на реальном производстве", – рассказал заведующий кафедрой электропривода НТУ "Днепровская политехника" Сергей Худолий.

Чтобы привлечь школьников к техническим наукам. "Интерпайп" дополнительно к описанному регулярно проводит экскурсии на производство, интерактивные учебные курсы, мастер-классы и межшкольные конкурсы для молодежи. В компании считают инвестиции в образование обязательным условием для развития производства и облегчения кадрового дефицита.