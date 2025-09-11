От кабинета труда до технического вуза: как 'Интерпайп' Пинчука выстраивает экосистему образования

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука развивает собственную образовательную экосистему, которая имеет целью сформировать новое поколение инженеров и рабочих кадров для украинской промышленности.

Видео дня

Как пишет издание "Forbes", сейчас эта система включает два образовательных маршрута. Первый пролегает через школьные кабинеты труда и лаборатории ПТУ и ориентирован на подготовку квалифицированных рабочих. Второй начинается в школьной лаборатории мехатроники, продолжается в техническом вузе и должен воспитать будущих инженеров.

"Этот проект не просто дает детям технические навыки, но и формирует новый стиль мышления – инженерный и ориентированный на результат", – отметила Людмила Новак, директор по коммуникациям "Интерпайпа".

Экосистема, которая развивается уже 6 лет, пока охватывает 13 тысяч детей и не ограничивается образовательными локациями в учебных заведениях. Чтобы привлечь больше детей к техническому образованию, компания вместе с партнерами организует конкурсы, профориентационные лагеря, экскурсии на производство и специальные образовательные программы – в частности, Interpipe Mechatronics Lab и курс "WOW! Физика", которые знакомят школьников с современными технологиями на практике.

За последние два года экскурсии на предприятия компании посетили более 2000 старшеклассников и студентов.

"Когда дети видят, как создаются колеса, они начинают интересоваться, кто работает на производстве, сколько можно заработать и что для этого нужно. Так школьники понимают: инженерные профессии – это не только физическая сила, но и знания и ум, которые дают возможность создавать что-то новое", – рассказала учительница Оксана Лагутенко.

Среди участниц образовательных проектов – школьница Станислава Копыл, которая уже определилась со своей будущей профессией.

"В будущем я обязательно буду поступать на инженерную специальность, ведь меня всегда больше привлекали цифры, точность и расчеты, чем гуманитарные науки", – поделилась ученица.

В целом система Таким образом, "Интерпайп" последовательно строит образовательную среду, позволяющую детям не только получить практические знания, но и осознать престиж и перспективность инженерных профессий. Реализация такой системы подготовки кадров имеет долгосрочный эффект для украинской промышленности. Компания не только формирует будущих инженеров и рабочих, но и стимулирует развитие технического образования в стране, что является критически важным для укрепления экономики и технологического потенциала Украины.