Остались дети и внуки: что известно о людях, которых убила Россия в Донецкой области, когда они стояли в очереди за пенсиями

25 погибших и 18 раненых – такие последствия жуткого обстрела маленького поселка Яровая в Донецкой области. Жители собрались возле автомобиля "Укрпочты", чтобы получить пенсии и отправить посылки. В это время россияне нанесли удар ФАБ-250 по центру населенного пункта, как раз туда, где стояли люди.

Навести удар могли "свои"

Во вторник, 9 сентября, в центре поселка Яровая собрались десятки местных жителей. В назначенное время сюда подъехала машина "Укрпочты". В основном пенсионеры выстроились в очередь, чтобы получить соцвыплаты.

В поселке никогда не было банкомата, поэтому получать деньги на банковские карточки нет никакого смысла. Также в очереди стояли те, кто хотел отправить или получить посылку.

"Я считаю, что российский удар навел кто-то из местных. Тут есть те, кто ждут "русский мир". Бомба попала именно туда и именно в назначенное время. Более двадцати человек погибли. Те, кто все это видел, говорят, что зрелище было ужасным. До сих пор несколько человек не опознаны", – рассказала OBOZ.UA жительница этого поселка.

Опубликован список погибших. Среди них четверо неопознанных: один мужчина и три женщины. Всего 25 жителей. Самому старшему 87 лет, а самому младшему 15 сентября должно было исполниться 54.

Александру Быбко было 73 года. В молодости Александр Ефимович служил на флоте, а потом жил в своем поселке Яровая. У него остались супруга, дочь, внук. В тот день он также пришел в центр поселка, чтобы получить пенсию, и погиб.

Также погиб Анатолий Негодуйко, которому было 64 года. У него есть брат Сергей, который живет в оккупированном Крыму и, судя по его страничке в "Одноклассниках", поддерживает Россию.

Также погибла и Екатерина Беликова, ей было 73 года, у нее остались дочь, зять и две внучки.

Поселок пережил оккупацию россиян

Поселок Яровая был оккупирован россиянами еще в начале полномасштабного вторжения, в 2022 году. Многие жители тогда выехали. А оставшиеся пережили жуткие времена. Россияне сразу же стали стрелять из танков по школе, детскому садику, разрушили и сожгли десятки частных домов. Тогда также погибли люди.

Поселок находится неподалеку от Святогорска, где расположена известная Лавра. Ее также обстреливали оккупанты, убили даже несколько священников.

Ранее в Яровой была курортная зона, рядом – густой сосновый лес, вокруг свежий воздух. Сюда приезжали отдыхающие, а жители поселка работали в гостиницах Святогорска, где было много туристов и паломников.

Теперь же работы практически нет, а фронт вновь приближается к поселку. Тут дороги накрыты сетками от вражеских дронов, которые атакуют любые авто, включая гражданские.

Сейчас жители, которым удалось выжить, поспешно покидают свои дома, опасаясь новых обстрелов.