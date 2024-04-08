Основатель Unity Foundation Алексей Бахин передал ГУР МО Украины разведывательный беспилотный комплекс SHARK

Основатель благотворительного фонда Unity Foundation Алексей Бахин передал Главному управлению разведки Минобороны Украины беспилотный комплекс SHARK. Он отметил, что именно благодаря военным украинцы имеют возможность проводить такие мероприятия, которые важны для развития спорта среди детей и молодежи.

"В очередной раз хотел поблагодарить всех защитников нашей страны за возможность проводить такие соревнования. Хотел не словом, а делом подтвердить свою благодарность военным и передать им беспилотный комплекс SHARK, который нужен для выполнения специальных задач", – сказал основатель благотворительного фонда Unity Foundation.

В свою очередь, начальник ГУР Кирилл Буданов, обращаясь к участникам чемпионата Украины по боксу Таиланда, отметил, что смелость выйти против соперника на поле боя или на ринге закаляет характер бойца. Также генерал-лейтенант подчеркнул, что благодаря своему упорству, смелости, решительности и выносливости, воины спортсмены выполняют боевые задания, которые другим, вроде бы, невозможны.

"Я благодарен всем спортсменам. Воинам спортсменам, которые во время войны сменили тренировки, залы и ринги на полигоны. А соревнования - на реальные боевые действия. Вечная память павшим воинам спортсменам, которые с честью выполняли свои обязанности. Хочу поблагодарить всех участников и организаторам этих соревнований, которые, несмотря на войну, продолжают воспитывать смелых патриотов Украины. Слава Украине", – заявил Буданов.

Чемпионат Украины по таиландскому боксу Муэй Тай среди взрослых, юниоров и юношей проводится с целью дальнейшего развития вида спорта и его популяризации в Украине, активизации учебно-тренировочной работы спортивных организаций, повышения уровня мастерства спортсменов. Также во время соревнований проходит отбор сильнейших спортсменов в состав сборной команды Украины для участия в международных соревнованиях.

SHARK – это многофункциональная беспилотная авиационная система широкого спектра миссий. Дрон сочетает богатый опыт применения БПЛА и проверенные в строжайших условиях инновационные технологии. Он обеспечивает возможность автономной разведки, наблюдения, четкой идентификации и распознавания с большого расстояния и на значительной высоте. SHARK идеально подходит для контроля границ, обзора труднодоступных мест, наблюдения за линиями электро- и газопроводов, аэросъемки, мониторинга в сельском хозяйстве, поисково-спасательных операций и широкого спектра применений в сфере общественной безопасности.