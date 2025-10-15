Объявлена принудительная эвакуация из 40 населенных пунктов Харьковщины: в ОГА объяснили, кого это касается

На Харьковщине из-за обострения ситуации на Купянском направлении расширили территорию обязательной эвакуации семей с детьми. Она охватит 40 населенных пунктов области.

Видео дня

Решение о вывозе семей в принудительный способ приняли на заседании Совета обороны области. Об этом проинформировал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, принудительная эвакуация коснется трех территориальных громад. Семьи с детьми будут вывозить:

из 27 населенных пунктов Великобурлукской громады;

из 6 – Ольховатской громады;

из 7 – Шевченковской громады.

"Решение принято в связи с обострением ситуации с безопасностью на Купянском направлении. Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и выехать из опасных территорий", – подчеркнул Синегубов.

По словам главы ОГА, уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания эвакуированных семей. Также они получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ (внутренне перемещенного лица), доступ к выплатам и гуманитарной помощи.

Ситуация на Купянском направлении

Ситуация на Купянском направлении остается угрожающей и напряженной, продолжаются активные боевые действия, поскольку российские оккупанты пытаются захватить город.

Они изменили тактику, действуя малыми группами. Чтобы проникнуть в Купянск враг использует газовые трубы и переправы через реку Оскол.

Несмотря на интенсивные бои и попытки противника, украинские защитники удерживают оборону и контролируют Купянск, но российские диверсанты продолжают действовать в городе, маскируясь под гражданских или ВСУ.

Россияне также пытаются штурмовать небольшими группами на севере Харьковщины, но им не удается продвинуться.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Купянска назревает кризис. Недооценивать действия противника на этом участке фронта не стоит. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью военный эксперт Владислав Селезнев. Он назвал новые вызовы для ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!