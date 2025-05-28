'Невосполнимая потеря для всех': в Хмельницкой области попрощались с четырьмя людьми, которых РФ убила ракетным ударом. Фото

Во вторник, 27 мая, в г. Красилов Хмельницкой области попрощались с четырьмя жертвами российского террора, которые погибли в результате ракетного удара в ночь на 25 мая. В последний путь провели Марину Лентовскую, Юлию Белявец, ее мужа Петра Белявца и Николая Лукиянчука.

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Об этом сообщили на Facebook-страницах Красиловского городского совета и "Их убила Россия". Сотни людей со слезами на глазах пришли отдать последний долг ни в чем не повинным людям.

"Хмельницкая область. Сегодня попрощались с 4 людьми, которых убили российские террористы 25 мая, ударив ракетой по мирному городу Красилов ...Марина Лентовская, 25 лет, Юлия Антоновна Билявец и ее муж Петр Тихонович Билявец, Николай Лукиянчук, 73 года", – говорится в сообщении.

Чин похорон погибших жителей громады состоялся в Свято-Воскресенском храме.

"Сотни людей пришли провести их в последний путь – в тишине, с молитвами, со слезами в глазах. В каждом взгляде – боль. В каждом сердце – скорбь и ярость одновременно", – говорится в сообщении.

По словам городского головы Нилы Островской, гибель 4 человек является невосполнимой потерей для общества и болью, которая останется в сердцах навсегда. В эти дни жители увидели истинное лицо войны, которая принесла боль, потери и разрушения.

Погибших похоронили на местном кладбище, "под холодными каплями дождя, который, казалось, плакал вместе со всем Красиловом".

Напомним, 25 мая, Россия атаковала Украину ракетами различных типов, в частности "Калибрами" и баллистикой, а также "Шахедами". В результате массированного вражеского удара зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения, пожары в ряде областей, погибли дети и взрослые мирные жители, многие люди пострадали.

В Хмельницкой области в результате атаки, погибли четыре человека. Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 – повреждены. Госпитализированы пять человек, которые получили осколочные ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая оккупанты также устроили одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. Враг запустил по столице десятки "Шахедов" и баллистические ракеты. Есть разрушения и пострадавшие.

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