Названы выражения украинского языка, которые заведут окупантов в тупик

Слово "паляниця" в начале полномасштабного вторжения стало маркером для определения врага. Это связано с фонетическими особенностями украинского языка: мягкий звук "ц" наряду с жестким "н" трудно произнести иностранцам. В русском языке звук "ц" всегда жесткий, а "н" часто смягчен, поэтому слова вроде "паляниця", "суниця", "залізниця" оккупанты если и смогут произнести, то с заметным акцентом.

Есть в украинском языке и выражения, которые заведут окупантов в тупик. OBOZ.UA рассказывает, какие фразы могут сбить врага с толку.

Так что даже если оккупанты более полутора лет и овладели мягким "ц", то с некоторыми выражениями не носителям языка справиться трудно.

"Де твоя краватка" – слыша этот вопрос, враг, не изучавший украинский, прежде всего подумает о кровати, а не о галстуке. Аналогично с толку собьет вопрос: "де твоя філіжанка?".

Видео дня

Спросив у оккупанта, "ти маєш рацію?", враг подумает об устройстве для общения.

В тупик заведут и следующие вопросы:

"Де ти мешкаєш?"

"Скільки днів до неділі?"

"Чому ти такий пильний?" (ймовірно, ворог почне витирати одяг від пилу)

"Ти дбаєш про довкілля?"

"Позичиш гаманець?"

"Ти одружений?"

"Чи маєш ти протизапальні пігулки?"

"Тобі подобаються хвилясті папуги?"

"Кишка чи кішка? У чому різниця?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о гипотезах по происхождению фамилии Бандера, которая очень пугает оккупантов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.