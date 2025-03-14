Настоящий стержень нации: Наев рассказал о героях, избравших защиту Украины

Экскомандующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант, Герой Украины Сергей Наев поздравил защитников с Днем добровольца. Находясь на передовой, среди сознательно избравших путь борьбы генерал обратился к воинам с искренними словами поддержки и благодарности.

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Сергей Наев отметил отвагу и самопожертвование добровольцев, оставивших привычную жизнь, чтобы стать щитом своей страны. Об этом он написал в Telegram-канале.

"В их глазах – решительность и внутренний огонь. Они не профессиональные военные, но их воля сильнее брони. Смотрю на них – и вижу настоящий стержень нации", – подчеркнул Наев.

Генерал отметил, что среди украинских добровольцев – представители разных профессий: инженеры, врачи, фермеры, учителя. Еще вчера они занимались мирным делом, а сегодня защищают страну.

"У каждого – своя история, но все они объединены одним: любовью к Украине. Они не ждали приказов, не просились в тыл. Они сами пришли сюда, потому что не могли иначе", – отметил генерал.

По его словам, бойцы рассказывают о своих буднях без пафоса и лишних слов. Они вспоминают побратимов, которые не вернутся домой, холодные ночи в окопах и ожесточенные бои. Война закалила их, сделала сильнее, "но и глубже уронила боль", отметил Наев.

Генерал назвал украинских воинов скелетом и сердцем нашей Родины.

"Я ухожу от них с тяжелым, но гордым сердцем. Потому что знаю: пока такие люди стоят здесь, Украину не сломать. Именно эти люди - соль украинской земли, ее скелет и сердце. Они доказывают, что героями не рождаются - ими становятся в минуту выбора. И они свой выбор сделали", - написал экскомандующий Объединенных сил ВСУ, генерал-генерал.