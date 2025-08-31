'Революционное открытие': в Израиле нашли храм, который Библия связывает деятельностью Иисуса Христа

В национальном парке Коразин в Израиле команда археологов обнаружила фундаменты здания, которые предварительно датируются первым веком нашей эры. Именно это время связывают с проповедями и деятельностью Иисуса Христа в Галилее. Находку сделали во время повторного исследования уже известной синагоги IV века.

О раскопках рассказало британское издание The Mirror. Руководитель экспедиции Ахия Коэн-Тавор в комментариях назвал открытие"одним из важнейших в своей карьере". Он пояснил, что решающими являются артефакты – обломки керамики, монеты и бытовые вещи, найденные между камнями. Именно они дают основания относить находку ко временам, когда, по Евангелиям, Иисус посещал Коразин.

Исследователи напоминают, что поселение Коразин неоднократно упоминается в Новом Завете. Евангелие от Матфея передает слова Иисуса:"Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида!", когда город отверг его учение. Именно там, по преданию, он проповедовал и исцелял людей в местной синагоге.

Фундамент и артефакты

Во время работ археологи наткнулись на огромные базальтовые камни, заложенные в фундамент, а между ними – фрагменты посуды и монеты. По словам Коэн-Тавора, именно эти предметы дают надежную датировку, ведь сам камень определить по возрасту невозможно.

Ученые отмечают, что во время раскопок 1905 года эти глыбы могли принять за естественную скалу, поэтому более древнее сооружение оставалось невидимым более ста лет.

Кресла Моисея

Четырехвековая синагога, стоявшая над первым храмом, и сама является уникальной. Она имела три входа и резные украшения, выполненные из черного базальта. Там нашли и "кресла Моисея" – каменную скамью для чтения Торы, упомянутую в Евангелии от Матфея.

Эксперты призывают к осторожности: окончательно подтвердить, что речь идет именно о синагоге со времен Иисуса, могут только дополнительные исследования. В то же время большинство археологов признает, что доказательства о существовании в Коразине еврейского храма в I веке стали ощутимо убедительнее.

