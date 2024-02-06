На Украину надвигаются две волны потепления: Диденко назвала рекордные цифры

В среду, 7 февраля, в Украине ожидается по-весеннему теплая погода. Температура воздуха ожидается до +16 градусов тепла.

Об этом сообщила украинская синоптика Наталья Диденко. По ее данным, на Украину надвигаются две волны потепления.

Завтра температура днем будет колебаться от +6 до +12 градусов, на юге и юго-западе будет еще теплее – там температура может достичь от +10 до +16 градусов.

Атмосферный фронт будет активен в западных и северных областях, поэтому возможны небольшие дожди, которые вечером могут переходить в мокрый снег. Также стоит ожидать небольшие осадки на востоке страны в ближайшую ночь.

Ветер будет варьироваться от юго-западного к западному направлению со скоростью 7-12 метров в секунду, иногда с сильными порывами до 15-20 метров в секунду.

В столице Украины в среду ожидается теплая погода, когда температура поднимется до +7 до +9 градусов. Тем не менее, будет облачно и ветрено, и возможен небольшой дождь.

Однако уже 8 и 9 февраля в Украине ожидается похолодание.

Но с 10 по 14 февраля по всей стране наступит настоящая весна с значительным потеплением до +10 до +16 градусов. Хотя на крайнем севере страны температура будет чуть ниже, но все равно будет сравнительно тепло. Уже с 15 февраля к украинцам снова придет похолодание.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля мощная зимняя непогода накрыла Карпаты. В частности, гору Пип Иван Черногорский замело снегом и высота сугробов достигла двух метров.

В настоящее время от погодных катаклизмов страдают многие страны мира. К примеру, в США затопило Калифорнию, а Японию замело снегом.

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