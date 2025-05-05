На Ривненщине авто выехало на закрытый переезд и столкнулось с поездом: погибли два родных брата

Ужасная авария произошла на Ривненщине. Там на переезде в селе Рудня поезд столкнулся с автомобилем ВАЗ 2109. Удар был такой силы, что авто откинуло на бетонный столб и разорвало пополам. В результате погибли два брата.

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От удара авто отбросило на бетонный столб

Трагедия случилась 2 мая около 19:20. По сообщению Ривненской областной полиции, на железнодорожном переезде автомобиль ВАЗ 2109 выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

В это время тут проезжал пассажирский поезд Ужгород – Харьков. Несмотря на экстренное торможение, машинист не смог остановить поезд. От удара автомобиль отбросило на бетонный столб и разорвало пополам.

В авто находились два родных брата: 23-летний Петр Чепурко, он был за рулем, и 26-летний Сергей Чепурко. Сергей погиб на месте, а Петра скора помощь еще минут 20 пыталась откачать, но безуспешно. У парня были сильно повреждены легкие, шансов у него не было.

В семье было только два сына

С братьями попрощались в родном селе Каменная Верба 4 мая. В семье детей было только двое, теперь мама осталась совсем одна.

"Мама работала раньше на фабрике, где изготавливали пельмени. А сами хлопцы занимались строительными работами, они покрывали крыши", – рассказывает их знакомая София Богданская.

Соседка Галина добавила, что отец братьев хоть с ними не жил, но всегда о детях заботился. Одно время Петр даже ходил в школу в селе, где проживает отец.

"А теперь отец купил два гроба на похороны своим сыновьям", – вздыхает соседка.

Все про братьев откликаются очень хорошо, рассказывают, что ни Петр, ни Сергей никогда никому в помощи не отказывали, были ответственными и добросовестными.

"Петр очень любил ловить рыбу, это было его увлечением. Он таких рыб больших ловил, не каждому удавалось. Входил в местный союз рыбаков, помогал, выходил на дежурство", – говорит София.

"Петр уже пару лет работал на строительстве, а недавно взял туда и Сергея, они вместе работали, и в этот день как раз возвращались с работы из Дубно", – говорит Галина.

Могла заглохнуть машина на переезде?

В селе не могут понять, как могла произойти такая трагедия. Предполагают, что старенькая машина братьев могла заглохнуть на этом переезде.

Разогнаться на той дороге невозможно, там хватает ям и выбоин, поэтому местные водители всегда едут небыстро, объезжая препятствия. А на въезде на сам переезд тоже есть две ямы.

Первыми аварию увидели люди, которые живут неподалеку от переезда, они как раз были на своих огородах. Они и вызвали скорую помощь.

Мама тяжело переживает гибель сыновей. Она теперь осталась одна, к тому же братья были ее кормильцами. В районе не так просто найти работу, а она еще не на пенсии.

Односельчане откликнулись на горе матери, помогли собрать средства на похороны, оставшиеся деньги передадут на памятник братьям.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких лиц.