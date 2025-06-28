На пляжах в Одессе аншлаг: несмотря на обстрелы, украинцы ринулись на отдых к Черному морю

В этом сезоне в Одессу приедут в два раза больше отдыхающих. Власти Одессы после проверки на безопасность и оборудования убежищ открывают все больше пляжей, чем в прошлом году. А владельцы жилья, которое сдают туристам, поднимают цены.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

На пляжах Одессы яблоку негде упасть

В Одессе начался настоящий пляжный сезон. Температура воздуха уже поднялась до +29 градусов, правда, море еще прохладное. Но его компенсируют бассейны, которые есть во многих гостиницах, на туристических базах.

Однако пляжи Одессы можно сказать, забиты отдыхающими. Свободнее на частных пляжах, где лежаки сдаются по 200-500 грн в час. А вот отыскать свободное место на теплом песочке возле моря, уже проблематично.

"Мы выехали в Одессу на одну неделю. Народу на пляже очень много. Жалко, что уже в некоторых местах море сильно цветет, хотя вода еще прохладная. Но в Одессе это нередкое явление. Немного купались, но в основном загорали. Если бы не ночные обстрелы, то можно было сказать, что все как до войны", – делится с OBOZ.UA. впечатлением жительница Киева Валентина Лавренюк.

В выходные народу на одесских пляжах еще больше, приезжают люди с западной Украины – со Львова, Ивано-Франковска, Хмельницкого. А также из Киева и Киевской области.

"Очень много семей с детьми. Мужчины выехать за границу не могут, поэтому едут сюда, в Одессу. Это единственное море, которое у нас осталось. Закончится война, места станет больше – Затока, Каролино-Бугаз, Черноморское. Главное дождаться победы", – вздыхает одесситка Тамара Яковлевна, которая сдает жилье туристам.

В этом сезоне у нее аншлаг, которого не было с 2019 года, еще до коронавируса. Приехали даже туристы, которых она не видела четыре года.

Цены на жилье

По данным OLX Недвижимости, цены на однокомнатные квартиры в прибрежных районах Одессы выросли. Так в Приморском районе снять однокомнатную квартиру посуточно можно за 1500 грн (+30%), в Киевском – 1400 грн (+27%), Пересыпский – 800 грн (+7%).

В июле, по данным сайта Booking, отдохнуть в вдвоем в 3-звездочном отеле можно за 1200 – 2600 грн в сутки за номер, в зависимости от близости к морю. Апартаменты обойдутся в 1800 – 2800 грн в сутки.

Номер в гостевом домике можно снять за 1000 – 1900 грн. Цены на базах отдыха и пансионатах за номер на двоих 1000 – 2500 грн.

Но, для непривередливых туристов, найдутся комнаты недалеко от моря за 500 - 700 грн – две кровати, тумбочка и шкаф, удобства – во дворе или один душ с туалетом на 2-3 комнаты. Либо кровать в хостеле за 200-300 грн с человека в сутки.

Кофе по 60 грн и бургер за 220 грн

Цены на обеды, удины в кафе, ресторанах в туристических местах относительно нормальные. Каждый может выбрать для себя.

Например, поесть в буфете по пути на море или обратно можно недорого. Суп по 49 – 75 грн, котлеты, куриное филе по 55 грн за 100 гр, свиная или куриная отбивная 75 грн за порцию, телятина с овощами или грибами 130 – 140 грн за порцию, шашлык из курицы – 90 грн за порцию, блинчики с начинкой – 47 грн.

В кафе у моря порция сырников на завтрак стоит 210 грн, супы 170 – 400 грн за порцию, куриные нагетсы – 260 грн, картофель фри – 120 грн, жареные колбаски – 190 грн за 200 г, бургер с говядиной – 220 грн, с курицей – 200 грн.

Эспрессо и американо по 60 грн, капучино – 80 грн.