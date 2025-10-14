На Львовщине двое браконьеров попали в авто лесничего, перепутав его со зверем: чем все закончилось

В Стрыйском районе Львовской области двое мужчин во время ночной охоты выстрелили во внедорожник, в котором находились лесничий и егерь. Охотники, обнаружив тепловой сигнал, спутали машину со зверем.

Об этом говорится в постановлении Соколовского районного суда Львовской области. Его обнародовали 10 октября.

Инцидент произошел поздно вечером 4 октября в заказнике "Рощи" возле села Долиновка Стрыйского района, который входит в природно-заповедный фонд Украины. Двое браконьеров, вооруженных ружьем с тепловизионным прицелом, отправились на охоту без соответствующего разрешения.

Около полуночи один из них увидел в тепловизоре объект на расстоянии 100-150 метров. Мужчина решил, что это дикое животное и выстрелил в его направлении. Пуля попала в машину, в которой находились лесничий и егерь, которые патрулировали территорию.

От стрельбы никто не пострадал. Однако суд признал действия мужчин нарушением закона. Их подозревают в незаконной охоте. Обоим назначили меру пресечения – домашний арест с 22:00 до 06:00.

Из материалов дела известно, что ни один из подозреваемых не имел разрешения на оружие или охоту.

