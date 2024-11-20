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На границе с Румынией в Тисе обнаружили тело мужчины: в ГПСУ рассказали, сколько жизней унесла река

OBOZ.UA
Новости. Общество
1 минута
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На границе с Румынией в Тисе обнаружили тело мужчины: в ГПСУ рассказали, сколько жизней унесла река

На Закарпатье возле границы с Румынией обнаружили тело мужчины. Его из реки Тиса достала румынская пограничная полиция.

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Это уже 42-й трагический случай гибели человека в попытке переплыть реку. Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram.

Отмечается, что утопленник был замечен во время совместного патрулирования пограничников Мукачевского отряда и румынской пограничной полиции. Тело из воды достали румынские спасатели.

Следует напомнить, что с начала войны это уже 42-й случай гибели человека, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу через Тису.

На границе с Румынией в Тисе обнаружили тело мужчины: в ГПСУ рассказали, сколько жизней унесла река

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

Напомним, украинские пограничники задержали очередную партию уклонистов. В этот раз они пытались незаконно попасть в Молдову. Отмечается, что девять мужчин, желавших незаконно попасть в соседнюю Молдову, обнаружили вскоре возле госрубежа.

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