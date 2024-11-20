На границе с Румынией в Тисе обнаружили тело мужчины: в ГПСУ рассказали, сколько жизней унесла река

На Закарпатье возле границы с Румынией обнаружили тело мужчины. Его из реки Тиса достала румынская пограничная полиция.

Видео дня

Это уже 42-й трагический случай гибели человека в попытке переплыть реку. Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram.

Отмечается, что утопленник был замечен во время совместного патрулирования пограничников Мукачевского отряда и румынской пограничной полиции. Тело из воды достали румынские спасатели.

Следует напомнить, что с начала войны это уже 42-й случай гибели человека, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу через Тису.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

Напомним, украинские пограничники задержали очередную партию уклонистов. В этот раз они пытались незаконно попасть в Молдову. Отмечается, что девять мужчин, желавших незаконно попасть в соседнюю Молдову, обнаружили вскоре возле госрубежа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!