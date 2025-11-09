На фронте погиб защитник Максим Тимощук, известный шутливыми видео о службе

В зоне боевых действий погиб Максим Тимощук, 1996 года рождения, защитник Украины с Днепропетровщины. Он стал известным благодаря шуточным видео о военной службе, которые публиковал в TikTok.

Последнее видео появилось в июне 2024 года, после чего стало известно, что боец пропал без вести на фронте. Об этом сообщили в Вишневской поселковой территориальной общине.

Максим родился 10 августа 1996 года. В 2012 году окончил школу и поступил в Вольногорский профессиональный колледж Украинского государственного университета науки и технологий, где получил специальность инженера-техника цветных металлов.

После окончания учебы в 2016 году он проходил службу в Вооруженных Силах Украины и демобилизовался в 2018 году. После этого работал в Днепропетровском обществе "Плюс".

В 2022 году Максим снова стал в ряды защитников Украины, чтобы защищать государство от российской агрессии. Во время выполнения боевых задач он погиб, отдав жизнь за Родину.

О времени и месте захоронения будет сообщено дополнительно.

