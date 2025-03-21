На Днепропетровщине мужчина умер после употребления сушеной рыбы, его жена в больнице

На Днепропетровщине зафиксированы первые случаи ботулизма в 2025 году, один из них был смертельным. Пострадали мужчина и женщина, употреблявшие сушеную рыбу домашнего приготовления.

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Супруги 1964 года рождения из Днепра отравились после потребления нетронутой тарани. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Первой заболела женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимационное отделение городской больницы 16 марта. Сейчас она находится на интенсивной терапии под наблюдением врачей.

Мужчина обратился за помощью на следующий день. Его сразу уложили в реанимацию, но утром 18 марта мужчина скончался.

По результатам лабораторных исследований, в остатках рыбы была обнаружена ДНК Clostridium botulinum – бактерии, производящей смертельно опасный токсин. Госпродпотребслужба проводит эпидемиологическое расследование для установления всех обстоятельств.

"У обоих заболевших установлен диагноз "Ботулизм". По результатам санитарно-микробиологических испытаний ГУ "Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", в остатках вяленой рыбы, которую употребляли пострадавшие лица, обнаружена ДНК Cl.botulinum, Neurotoxin genes", – говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что ботулизм чаще возникает после употребления неправильно приготовленной рыбы, мясных консервов или домашней консервации. В 2024 году в Днепропетровской области было зарегистрировано шесть случаев этой болезни, все они были связаны с рыбной продукцией. Медики призывают жителей региона осторожничать и избегать потребления пищи сомнительного происхождения.

Что такое ботулизм и как уберечься

Ботулизм – это тяжелое токсико-инфекционное заболевание, вызываемое употреблением продуктов, зараженных бактериями Clostridium botulinum, способными производить смертельный токсин. Этот токсин не разрушается соляной кислотой желудка, поэтому, попав в организм, он распространяется через кровь, поражая головной и спинной мозг, что может привести к тяжелым последствиям или даже к смерти.

Бактерии Clostridium botulinum широко распространены в почве в виде спор, которые могут сохраняться годами. Хотя сами споры неопасны, их превращение в ботулотоксин – вот что составляет риск для здоровья.

Чаще всего инфицирование возникает из-за потребления продуктов домашнего приготовления, особенно рыбы (вяленой, копченой, сушеной или холодного копчения), которая не проходит надлежащую термическую обработку или сохраняется в условиях, способствующих развитию токсина. Токсин не обладает вкусом и запахом, но уничтожается при кипячении 10-15 минут.

Симптомы ботулизма обычно появляются от 12 до 24 часов после еды, а инкубационный период может колебаться от 2-3 часов до 10 суток.

сухость во рту, нарушение глотания и речи;

двоение в глазах, помутнение в глазах, опущение век;

слабость в мышцах, головокружение;

тошнота, рвота, вздутие живота;

нарушение работы мышц шеи и конечностей.

Без своевременного лечения, которое включает в себя госпитализацию и введение ботулотоксина антитоксина, болезнь может привести к смерти в течение 2-3 суток.

Для профилактики ботулизма важно строго соблюдать санитарно-гигиенические правила при обработке и хранении продуктов питания. Не следует покупать копченую, соленую или вяленую рыбу из несертифицированных источников, особенно на рынках, где продукция может быть изготовлена в домашних условиях без надлежащего контроля. Домашнее консервирование требует тщательного стерилизования банок и крышек и соблюдения режима тепловой обработки (115-120°С не менее 40-60 минут). Также следует обращать внимание на маркировку продуктов и сроки годности, ведь правильные условия хранения являются ключевыми для предотвращения развития бактерий.

Специалисты отмечают, что при первых симптомах отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Ранняя диагностика и своевременное введение антитоксина могут спасти жизнь, а отсутствие лечения может привести к тяжелым последствиям, включая смерть.

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