На Черниговщине мать погибшего Героя за свой счет заасфальтировала дорогу на улице, которая носит имя ее сына. Видео

В Сосницкой общине Черниговской области мама Героя построила дорогу за деньги, выделенные государством после гибели сына. Владислав Грищенко погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады.

В его честь была переименована улица, на которой мама построила дорогу. Об этом сообщили на Facebook-странице общины.

Таким образом Валентина Грищенко оставила память о своем сыне будущим поколениям. Обошлось строительство в 3,5 миллиона гривен. Жители улицы благодарны Валентине за сына, за то, что она воспитала настоящего Героя.

"Обошлось почти в 4 миллиона гривен. Жители квартала по этой улице очень довольны новыми условиями передвижения, потому что раньше ни весной, ни осенью, ни даже летом после заливного дождя не могли проехать ни одним транспортом. Только, говорят, чтобы не столь огромной ценой были эти условия", – отмечают в источнике.

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Как рассказали в сообщении, Владислав Грищенко погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады. В его честь была переименована улица, на которой мама построила дорогу. Таким образом, Валентина Грищенко оставила память о своем сыне будущим поколениям.

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